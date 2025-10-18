Microsoft a récemment publié PowerToys 0.95, une mise à jour qui introduit notamment le module « Personnalisation », mais c'est l'amélioration apportée à Peek qui retient notre attention aujourd'hui. Jusqu'à cette version, l'outil fonctionnait comme Quick Look (Coup d'œil en français) sur macOS, à une différence près : son déclenchement exigeait au minimum deux touches simultanées, contre une seule sur Mac. PowerToys 0.95 corrige ce désavantage face à l'OS d'Apple en permettant enfin l'activation par une seule pression.

La configuration d'origine maintient Ctrl + Espace comme raccourci, mais les utilisateurs peuvent maintenant opter pour la barre d'espace. Avant cette mise à jour, PowerToys offrait certes la possibilité de personnaliser le raccourci, mais uniquement avec des combinaisons de touches multiples. Notez que le changement s'opère après installation de la version 0.95 : dans les réglages de l'application, la section Gestion de fichiers > Peek propose un menu déroulant où figure l'option permettant de sélectionner la barre d'espace.