Windows 11 vient de s'approprier l'un des atouts majeurs de macOS : la prévisualisation instantanée des fichiers d'une simple pression.
Sur macOS, l'application Finder intègre depuis longtemps Quick Look, un outil de prévisualisation qui permet d'afficher le contenu d'un fichier sélectionné en appuyant simplement sur la barre d'espace, sans avoir à ouvrir le logiciel associé. Windows 11 dispose désormais de son équivalent via PowerToys, mais avec une contrainte qui vient d'être levée : jusqu'à présent, l'outil baptisé Peek nécessitait une combinaison de touches pour fonctionner, là où macOS se contentait d'une seule pression.
Windows 11 : Microsoft emprunte cette fonctionnalité à macOS
Microsoft a récemment publié PowerToys 0.95, une mise à jour qui introduit notamment le module « Personnalisation », mais c'est l'amélioration apportée à Peek qui retient notre attention aujourd'hui. Jusqu'à cette version, l'outil fonctionnait comme Quick Look (Coup d'œil en français) sur macOS, à une différence près : son déclenchement exigeait au minimum deux touches simultanées, contre une seule sur Mac. PowerToys 0.95 corrige ce désavantage face à l'OS d'Apple en permettant enfin l'activation par une seule pression.
La configuration d'origine maintient Ctrl + Espace comme raccourci, mais les utilisateurs peuvent maintenant opter pour la barre d'espace. Avant cette mise à jour, PowerToys offrait certes la possibilité de personnaliser le raccourci, mais uniquement avec des combinaisons de touches multiples. Notez que le changement s'opère après installation de la version 0.95 : dans les réglages de l'application, la section Gestion de fichiers > Peek propose un menu déroulant où figure l'option permettant de sélectionner la barre d'espace.
PowerToys : des outils redoutables, mais encore méconnus du grand public
Une fois configuré, il est possible de sélectionner un fichier dans l'Explorateur de fichiers et d'appuyer sur la barre d'espace pour le prévisualiser. PowerToys Peek prend en charge de nombreux formats, même si les performances varient : les fichiers courants comme les photos ou les vidéos s'affichent presque instantanément, tandis que les documents plus volumineux nécessitent un temps de chargement plus conséquent.
À juste titre, nos confrères du site Neowin soulignent dans leur article l’intérêt pour Microsoft, mais surtout pour les utilisateurs, de mieux intégrer les différents utilitaires PowerToys à Windows 11. En effet, nombre d'entre eux peuvent s'avérer très utiles au quotidien et peuvent considérablement améliorer l'expérience utilisateur. Pour rappel, PowerToys est un logiciel entièrement gratuit, et le géant de Redmond gagnerait à le faire connaître à davantage de monde.
