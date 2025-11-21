L’évolution la plus importante concerne très certainement Advanced Paste, qui s’extirpe de son rôle de presse-papiers amélioré pour endosser celui de passerelle entre ce que l’on copie et les modèles d’IA que l’on mobilise pour le transformer. En clair, le module peut désormais confier n’importe quel contenu du presse-papiers au modèle d’IA de votre choix et vous en renvoyer une version reformulée, résumée ou nettoyée, directement exploitable. Mais surtout, libre à chacun de déclarer plusieurs modèles simultanément et de les associer à différents usages.

Pour passer d’un outil mono-modèle à un petit hub d’IA intégré, Microsoft a introduit une gestion plus souple des points de terminaison dans les paramètres du module. On peut à présent déclarer plusieurs fournisseurs d’IA, chacun avec sa propre clé et ses propres modèles, et sélectionner celui qui convient le mieux au texte ou au code que l’on manipule. Sont pris en charge Azure OpenAI, OpenAI, Gemini et Mistral pour les services en ligne, ainsi que Foundry Local et Ollama pour charger des modèles exécutés directement sur la machine.

En marge de ce changement majeur, les équipes de développement ont également repensé l’interface d’Advanced Paste afin d’afficher explicitement le contenu du presse-papiers et d’intégrer un menu de sélection rapide du modèle. Pratique pour passer d’une IA à l’autre sans avoir à jongler entre plusieurs fenêtres.