La dernière version de PowerToys débarque, sans nouveau module mais avec plusieurs ajustements parfois très attendus. Une mise à jour bienvenue, qui choisit d’améliorer l’existant plutôt que de s’éparpiller.
PowerToys termine l’année en beauté avec une mise à jour destinée à renforcer plusieurs de ses modules les plus utilisés, sans chercher à multiplier les nouveautés. Advanced Paste gagne en efficacité grâce à la prise en charge de plusieurs modèles d’IA, la palette de commandes retrouve clarté et lisibilité, et PowerRename s’enrichit enfin d’un accès aux métadonnées photo. Une version 0.96 tournée vers les usages, qui prépare tranquillement le terrain pour janvier.
Des modèles d’IA configurables pour Advanced Paste
L’évolution la plus importante concerne très certainement Advanced Paste, qui s’extirpe de son rôle de presse-papiers amélioré pour endosser celui de passerelle entre ce que l’on copie et les modèles d’IA que l’on mobilise pour le transformer. En clair, le module peut désormais confier n’importe quel contenu du presse-papiers au modèle d’IA de votre choix et vous en renvoyer une version reformulée, résumée ou nettoyée, directement exploitable. Mais surtout, libre à chacun de déclarer plusieurs modèles simultanément et de les associer à différents usages.
Pour passer d’un outil mono-modèle à un petit hub d’IA intégré, Microsoft a introduit une gestion plus souple des points de terminaison dans les paramètres du module. On peut à présent déclarer plusieurs fournisseurs d’IA, chacun avec sa propre clé et ses propres modèles, et sélectionner celui qui convient le mieux au texte ou au code que l’on manipule. Sont pris en charge Azure OpenAI, OpenAI, Gemini et Mistral pour les services en ligne, ainsi que Foundry Local et Ollama pour charger des modèles exécutés directement sur la machine.
En marge de ce changement majeur, les équipes de développement ont également repensé l’interface d’Advanced Paste afin d’afficher explicitement le contenu du presse-papiers et d’intégrer un menu de sélection rapide du modèle. Pratique pour passer d’une IA à l’autre sans avoir à jongler entre plusieurs fenêtres.
Une palette de commandes mieux tenue, des photos mieux organisées
Second module à l’honneur de cette mise à jour, la Palette de commandes, qui gagne en clarté et en stabilité grâce à une longue série d’ajustements très concrets. Le champ de recherche adopte enfin l’apparence du reste du module, les libellés se mettent correctement à jour, les paramètres ont été réorganisés, les extensions sont mieux encadrées et la liste s’accompagne désormais d’une recherche interne, avec un lien direct vers les extensions du Microsoft Store. Les modifications d’un alias, d’un raccourci ou d’un tag se répercutent immédiatement dans la liste principale, ce qui corrige plusieurs incohérences relevées dans les versions précédentes.
La navigation gagne aussi en confort, alors que la zone de recherche ne disparaît plus au changement de page, et que la palette mémorise son dernier emplacement ainsi que sa taille d’une session à l’autre. Les résultats de secours, comme les calculs rapides ou la commande Exécuter, remontent plus vite et un gestionnaire d’erreurs global limite les fermetures inopinées.
En parallèle, PowerRename reçoit également une fonction réclamée de longue date, puisqu’il peut enfin exploiter les métadonnées EXIF et XMP en vue de renommer et classer des milliers d’images selon le boîtier, l’objectif, la date ou les coordonnées GPS.
Enfin, PowerToys 0.96 apporte aussi plusieurs ajustements utiles dans le reste de la suite. Light Switch permet désormais de définir manuellement sa position pour les horaires de lever et de coucher du soleil, le tableau de bord des paramètres peut trier les utilitaires par nom ou par statut, et ZoomIt propose un zoom plus fluide avec enregistrement d’écran et export en GIF. Bref, une mise à jour solide pour boucler l’année, la prochaine n’étant attendue qu’en janvier.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.