Déplacer des fichiers entre trois dossiers différents sur Windows, c'est ouvrir trois fenêtres et jongler entre elles. Dropshelf ajoute une zone tampon qui change la donne.
Le glisser-déposer est l'une des interactions les plus anciennes de Windows. Elle reste aussi l'une des plus frustrantes dès qu'il faut déplacer des éléments entre plusieurs emplacements. Sans zone intermédiaire, chaque transfert exige de naviguer d'un dossier à l'autre en maintenant le clic. Dropshelf propose une solution simple : une étagère flottante.
Le glisser-déposer existe depuis trente ans sur Windows, et il aura fallu un développeur indépendant pour lui donner un espace de repos
Le principe est direct. Pendant un glisser-déposer, une secousse de souris fait apparaître une petite fenêtre flottante. On y dépose les fichiers, les dossiers, les images, les liens ou les extraits de texte. L'étagère reste visible au premier plan pendant qu'on navigue librement dans l'Explorateur ou dans d'autres applications. Une fois arrivé à destination, il suffit de récupérer les éléments depuis l'étagère et de les déposer. Un raccourci clavier (Win+Maj+Z) permet aussi de créer une étagère sans passer par le geste.
Dropshelf gère plusieurs étagères simultanées. Chacune peut être déplacée sur l'écran. On peut y stocker n'importe quel contenu glissable : documents, vidéos, URLs, captures d'écran. La version Pro (3,99 dollars en achat unique) supprime le délai de 3 secondes imposé dans la version gratuite, ajoute la possibilité de nommer et colorer les étagères, et permet de les sauvegarder pour les rouvrir plus tard. C'est pratique pour les tâches récurrentes de classement ou de tri.
L'outil rappelle Dropover, très populaire sur macOS, mais adapté à l'écosystème Windows. Pour ceux qui personnalisent leur workflow Windows, c'est le type d'utilitaire discret qui, une fois adopté, devient difficile à abandonner.