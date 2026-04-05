Le principe est direct. Pendant un glisser-déposer, une secousse de souris fait apparaître une petite fenêtre flottante. On y dépose les fichiers, les dossiers, les images, les liens ou les extraits de texte. L'étagère reste visible au premier plan pendant qu'on navigue librement dans l'Explorateur ou dans d'autres applications. Une fois arrivé à destination, il suffit de récupérer les éléments depuis l'étagère et de les déposer. Un raccourci clavier (Win+Maj+Z) permet aussi de créer une étagère sans passer par le geste.