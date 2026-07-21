La détection d'images similaires va plus loin en travaillant à la ressemblance : elle juge l'allure générale de la photo, comme on reconnaît un visage, et repère la même image recadrée, recompressée ou pivotée. Un panneau d'aperçu permet de vérifier avant de cocher, des raccourcis de sélection évitent de valider mille cases une à une, et la suppression peut passer par la corbeille plutôt que par l'effacement direct. Les analyses exploitent tous les cœurs du processeur, et un cache mémorise les empreintes déjà calculées : le second passage sur un même dossier se boucle en une fraction du premier.

Écrit en Rust, sans accès Internet et gratuit jusqu'au dernier octet

Le programme est écrit en Rust, un langage réputé pour sa vitesse et sa gestion sûre de la mémoire. Son développeur revendique une application dépourvue d'accès à Internet : aucune donnée d'usage ne sort de la machine, aucune statistique n'est collectée, et le code publié sous licence libre reste auditable par quiconque veut vérifier.