Le disque affiche complet et le réflexe consiste à racheter du stockage. Czkawka propose l'étape intermédiaire : traquer les doublons, les photos quasi identiques et les gros fichiers oubliés qui squattent vos gigas, sans dépenser un euro.
Entre les dossiers Téléchargements jamais vidés, les photothèques exportées deux fois et les sauvegardes de sauvegardes, un disque se remplit surtout de redites. Le développeur polonais Rafał Mikrut maintient depuis plusieurs années Czkawka (« hoquet » en polonais), un utilitaire open source conçu pour les débusquer. Le nom prête à sourire, les résultats beaucoup moins.
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Doublons, photos presque identiques, gros fichiers : la traque en une dizaine de modes
L'analyse ne se limite pas aux copies parfaites. Czkawka embarque une dizaine de modes de recherche : fichiers en double (comparés par taille, nom ou empreinte du contenu), images similaires, vidéos proches, morceaux de musique en doublon, dossiers et fichiers vides, fichiers volumineux, fichiers temporaires, fichiers corrompus ou extensions incohérentes. Pour les copies exactes, l'empreinte de contenu joue le rôle d'une empreinte digitale : deux fichiers identiques partagent la même, quels que soient leurs noms.
La détection d'images similaires va plus loin en travaillant à la ressemblance : elle juge l'allure générale de la photo, comme on reconnaît un visage, et repère la même image recadrée, recompressée ou pivotée. Un panneau d'aperçu permet de vérifier avant de cocher, des raccourcis de sélection évitent de valider mille cases une à une, et la suppression peut passer par la corbeille plutôt que par l'effacement direct. Les analyses exploitent tous les cœurs du processeur, et un cache mémorise les empreintes déjà calculées : le second passage sur un même dossier se boucle en une fraction du premier.
Écrit en Rust, sans accès Internet et gratuit jusqu'au dernier octet
Le programme est écrit en Rust, un langage réputé pour sa vitesse et sa gestion sûre de la mémoire. Son développeur revendique une application dépourvue d'accès à Internet : aucune donnée d'usage ne sort de la machine, aucune statistique n'est collectée, et le code publié sous licence libre reste auditable par quiconque veut vérifier.
L'année 2026 marque d'ailleurs un passage de témoin : l'interface historique s'arrête à la version 12.0 au profit de Krokiet (« croquette » en polonais, le développeur assume ses références culinaires), une mouture plus moderne livrée en simple exécutable pour Windows 10 et 11, sans installation. Le tout est intégralement gratuit, sans palier premium ni fonction verrouillée, y compris pour un usage commercial. Les utilitaires du même rayon vendus sous licence ou abonnement promettent rarement mieux, et jamais code ouvert à l'appui.
Et si le disque déborde encore après le grand ménage, alors oui, cette fois, achetez ce SSD.