Si Everything va si vite, c'est grâce à une méthode bien à lui. Au lieu de parcourir les dossiers un à un, le logiciel lit directement la table de fichiers du système NTFS, ce registre où Windows consigne déjà le nom de chaque élément. C'est un peu comme consulter l'index d'un livre plutôt que d'en feuilleter toutes les pages : l'information existe déjà, il suffit de la lire au bon endroit.

L'indexation initiale prend alors quelques secondes, et chaque lettre tapée filtre la liste en temps réel, sans temps mort. La recherche fonctionne par nom de fichier ou de dossier, avec une syntaxe qui accepte les caractères génériques, les expressions régulières et des filtres par type, taille ou date pour les requêtes plus pointues.

L'autre atout d'Everything tient à sa discrétion. Le logiciel pèse quelques mégaoctets, consomme très peu de mémoire, et existe en version portable que l'on glisse sur une clé USB sans installation. Derrière le projet, l'éditeur australien voidtools développe l'outil depuis 2009, avec des mises à jour régulières (une version stable parue début 2026, une préversion en chantier).