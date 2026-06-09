Chercher un fichier sur Windows peut virer à l'attente contemplative. Everything affiche les résultats à mesure que vous tapez, presque sans délai, en lisant le disque autrement que la recherche maison. Gratuit, et plus léger qu'une photo.
La recherche intégrée de Windows a une réputation tenace, et pas la meilleure : lente à indexer, capricieuse sur les résultats, parfois plus prompte à proposer le web que le fichier voisin. Everything prend un chemin radicalement différent pour offrir une recherche par nom quasi instantanée, même sur des disques remplis de centaines de milliers de fichiers.
- Recherche ultra rapide
- Interface très légère
- Indexation automatique
La recherche instantanée, parce qu'il lit l'index du disque autrement
Si Everything va si vite, c'est grâce à une méthode bien à lui. Au lieu de parcourir les dossiers un à un, le logiciel lit directement la table de fichiers du système NTFS, ce registre où Windows consigne déjà le nom de chaque élément. C'est un peu comme consulter l'index d'un livre plutôt que d'en feuilleter toutes les pages : l'information existe déjà, il suffit de la lire au bon endroit.
L'indexation initiale prend alors quelques secondes, et chaque lettre tapée filtre la liste en temps réel, sans temps mort. La recherche fonctionne par nom de fichier ou de dossier, avec une syntaxe qui accepte les caractères génériques, les expressions régulières et des filtres par type, taille ou date pour les requêtes plus pointues.
L'autre atout d'Everything tient à sa discrétion. Le logiciel pèse quelques mégaoctets, consomme très peu de mémoire, et existe en version portable que l'on glisse sur une clé USB sans installation. Derrière le projet, l'éditeur australien voidtools développe l'outil depuis 2009, avec des mises à jour régulières (une version stable parue début 2026, une préversion en chantier).
Minuscule, portable, austère… et honnête sur ce qu'il n'est pas
Face à la recherche de Windows, l'écart de vitesse n'est pas une question de réglage mais de méthode. Là où l'index natif peut mettre plusieurs secondes à répondre, Everything affiche le résultat avant la fin du mot. Pour qui cherche des fichiers à longueur de journée, la différence se compte en heures gagnées sur l'année.
Une nuance mérite d'être posée, par souci d'honnêteté : contrairement à beaucoup d'utilitaires du même genre, Everything n'est pas open source. Son moteur reste fermé, même si l'éditeur publie en parallèle un kit de développement sous licence libre. La transparence repose donc moins sur le code que sur la réputation de voidtools, solide après plus de quinze ans sans publicité douteuse ni logiciel greffé à l'installation.
Gratuit pour un usage personnel comme professionnel, Everything s'intègre par ailleurs à d'autres outils, dont le lanceur Flow Launcher, qui peut lui déléguer ses recherches. Le logiciel se télécharge gratuitement
Reste un défaut, et un seul : l'impasse que le logiciel fait sur le libre. Pour tout le reste, il fait depuis 2009 ce que Windows Search promet encore.
- Recherche ultra rapide
- Interface très légère
- Indexation automatique