C’est donc dans les notes de la build 26300.8493, disponible sur le canal Experimental du programme Windows Insider, que Microsoft a confirmé avoir lancé une première série d’ajustements sur le champ de recherche Windows. Les fichiers et applications doivent désormais apparaître de façon plus fiable devant les suggestions web lorsque le contenu présent sur le PC correspond mieux à la requête.

Pour l’instant, il n’est donc pas encore question de voir Bing plier bagage et quitter Windows Search, pas plus que d’un réglage spécifique dans les Paramètres pour couper les résultats en ligne. En revanche, la hiérarchie devrait devenir un peu moins absurde dans les cas les plus évidents. Si vous cherchez une appli installée sur le système ou un document stocké localement, Windows devrait moins souvent tenter sa chance côté web avant de regarder sous son propre nez.