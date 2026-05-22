Chose promise, chose presque due. Microsoft commence à revoir la hiérarchie des résultats dans Windows Search pour retrouver plus vite les fichiers et applications stockés sur le PC.
Sur Windows 11, chercher une application ou un fichier local peut encore tourner à la petite loterie. Vous saisissez le nom d’un logiciel, le début du titre d’un document ou une requête pourtant assez claire, et Windows Search trouve parfois (souvent) le moyen de pousser une suggestion web avant le contenu présent sur le PC. Cette manie, régulièrement pointée du doigt pour des raisons évidentes, devrait enfin évoluer. Microsoft avait promis le 20 mars dernier de rendre la recherche plus rapide, plus précise et plus pertinente, et c’est a priori ce qui commence à se dessiner dans les dernières builds de test.
Le local avant le web, Microsoft s’y met
C’est donc dans les notes de la build 26300.8493, disponible sur le canal Experimental du programme Windows Insider, que Microsoft a confirmé avoir lancé une première série d’ajustements sur le champ de recherche Windows. Les fichiers et applications doivent désormais apparaître de façon plus fiable devant les suggestions web lorsque le contenu présent sur le PC correspond mieux à la requête.
Pour l’instant, il n’est donc pas encore question de voir Bing plier bagage et quitter Windows Search, pas plus que d’un réglage spécifique dans les Paramètres pour couper les résultats en ligne. En revanche, la hiérarchie devrait devenir un peu moins absurde dans les cas les plus évidents. Si vous cherchez une appli installée sur le système ou un document stocké localement, Windows devrait moins souvent tenter sa chance côté web avant de regarder sous son propre nez.
Les petites contrariétés de Windows 11 remontent enfin dans la pile
Le 20 mars dernier, Microsoft ne s’était pas contenté de promettre une recherche plus pertinente. L’éditeur avait aussi annoncé vouloir homogénéiser l’expérience entre la barre des tâches, le menu Démarrer, l’Explorateur de fichiers et les Paramètres. En clair, arrêter de traiter chaque recoin du système comme une petite planète séparée, avec ses lenteurs, ses bizarreries et ses résultats parfois difficiles à prévoir.
Depuis, le programme Insider donne quelques signes de cette reprise en main. Le menu Démarrer doit devenir plus modulable, avec davantage d’options pour adapter son affichage. La barre des tâches récupère peu à peu des libertés que Windows 11 avait éradiquées au lancement, dont le changement de position et un mode plus compact. Microsoft travaille aussi sur un profil de faible latence destiné à accélérer certaines interactions, notamment l’ouverture des applications et les éléments de l’interface que l’on sollicite toute la journée sans même y penser.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces