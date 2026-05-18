Dans le détail, Microsoft ne promet pas encore leur arrivée en version stable, ni même leur intégration dans les prochaines builds Insider. Mais le fait que ces deux pistes soient désormais mentionnées noir sur blanc suffit à préciser la direction prise. La première concerne les configurations multi-écrans, avec la possibilité d’appliquer une position différente à la barre des tâches selon le moniteur utilisé.

Concrètement, vous pourriez conserver la barre des tâches en bas sur votre écran principal, tout en l’affichant sur le côté d’un écran secondaire, selon votre espace de travail, vos habitudes ou la place disponible.

L’autre piste porte sur le déplacement par glisser-déposer. Aujourd’hui, Microsoft renvoie vers les paramètres de Windows 11 pour modifier la position de la barre. Une manipulation directe à la souris rendrait l’opération plus immédiate, dans l’esprit des anciennes versions de Windows, où déplacer la barre relevait presque du réflexe. Redmond avance toutefois prudemment, en rappelant vouloir éviter les déplacements accidentels. Plus libre, donc, mais pas au point de finir collée sur le mauvais bord de l’écran au premier faux mouvement.