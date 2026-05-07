Le changement a été repéré par Phantom of Earth sur X dans la preview Dev estampillée 26300.8346. Il ne s’agit pas encore d’une option activable proprement depuis les paramètres, ni d’une barre compacte pleinement fonctionnelle, mais de premiers éléments visiblement préparés pour ce futur mode d’affichage. L’exemple le plus parlant concerne pour l’instant le bouton Widgets, que Phantom est parvenu à forcer dans une apparence plus ramassée, avec une icône météo réduite. La build ne montre donc pas encore une petite barre des tâches prête à l’emploi, mais les premières adaptations d’interface qui devraient aller avec.

Pour rappel, Windows 11 propose déjà une option censée réduire l’encombrement de la barre des tâches, mais son effet reste limité aux boutons et aux icônes. La barre elle-même conserve son gabarit, contrairement à Windows 10, dont le mode petits boutons s’accompagnait aussi d’un affichage plus fin. Les éléments repérés dans la build 26300.8346 suggèrent donc plutôt que Microsoft prépare un mode compact plus complet, même si l’état actuel de l’implémentation ne permet pas encore d’en juger précisément le rendu final.

D’après les références relevées dans les builds de développement, des réglages dédiés seraient également prévus pour encadrer cette nouvelle option, Windows Latest évoquant la possibilité de redimensionner la barre depuis son bord. La fonction n’a pas encore de date de déploiement, et pourrait évoluer avant son éventuelle arrivée en version stable, mais ces premiers indices confirment au moins que Microsoft travaille de nouveau sur la densité d’affichage de la barre des tâches, largement laissée de côté depuis le lancement de Windows 11.