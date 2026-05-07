Quatre ans après avoir simplifié la barre des tâches de Windows 11 au forceps, Redmond semble enfin prête à corriger le tir. Une build de préversion laisse entrevoir le retour d’une vraie barre des tâches compacte, plus proche de celle de Windows 10 que de l’option actuelle limitée aux petites icônes.
Microsoft continue de détricoter l’un des choix les plus contestés de Windows 11. Après avoir confirmé le retour d’une barre des tâches repositionnable, en haut ou sur les côtés de l’écran, l’entreprise teste désormais une barre des tâches réellement plus compacte, dans l’esprit de ce que l’on trouvait sur Windows 10. Une fonction encore inachevée, mais qui s’inscrit dans une série de réajustements assez symboliques pour un OS longtemps critiqué au regards de ses reculs ergonomiques.
Une vraie petite barre des tâches, pas seulement de petites icônes
Le changement a été repéré par Phantom of Earth sur X dans la preview Dev estampillée 26300.8346. Il ne s’agit pas encore d’une option activable proprement depuis les paramètres, ni d’une barre compacte pleinement fonctionnelle, mais de premiers éléments visiblement préparés pour ce futur mode d’affichage. L’exemple le plus parlant concerne pour l’instant le bouton Widgets, que Phantom est parvenu à forcer dans une apparence plus ramassée, avec une icône météo réduite. La build ne montre donc pas encore une petite barre des tâches prête à l’emploi, mais les premières adaptations d’interface qui devraient aller avec.
Pour rappel, Windows 11 propose déjà une option censée réduire l’encombrement de la barre des tâches, mais son effet reste limité aux boutons et aux icônes. La barre elle-même conserve son gabarit, contrairement à Windows 10, dont le mode petits boutons s’accompagnait aussi d’un affichage plus fin. Les éléments repérés dans la build 26300.8346 suggèrent donc plutôt que Microsoft prépare un mode compact plus complet, même si l’état actuel de l’implémentation ne permet pas encore d’en juger précisément le rendu final.
D’après les références relevées dans les builds de développement, des réglages dédiés seraient également prévus pour encadrer cette nouvelle option, Windows Latest évoquant la possibilité de redimensionner la barre depuis son bord. La fonction n’a pas encore de date de déploiement, et pourrait évoluer avant son éventuelle arrivée en version stable, mais ces premiers indices confirment au moins que Microsoft travaille de nouveau sur la densité d’affichage de la barre des tâches, largement laissée de côté depuis le lancement de Windows 11.
Microsoft corrige ses vieux excès de zèle
Au lancement de Windows 11, Microsoft avait profondément revu la barre des tâches, supprimant au passage plusieurs options héritées des versions précédentes de Windows. Impossible, alors, de la déplacer en haut ou sur les côtés de l’écran, de la redimensionner, ou même de glisser-déposer directement des fichiers sur les applications épinglées. Des choix présentés comme une simplification de l’interface, mais vite contestés par de nombreux utilisateurs et utilisatrices.
Depuis, Microsoft fait marche arrière et réintroduit progressivement ce qu’elle avait retiré. Le glisser-déposer a fini par revenir, et l’entreprise a plus récemment confirmé le retour d’une barre des tâches repositionnable, avec la possibilité de l’afficher en haut, à gauche ou à droite de l’écran. Comme quoi, tout vient à point à qui sait attendre. Et surtout râler.
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