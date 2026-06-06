Pourquoi l'adopter ?

Le premier argument tient au prix, ou plutôt à son absence : Flow Launcher est gratuit et publié sous licence MIT, là où l'équivalent vedette sur Mac, Alfred, réserve ses fonctions avancées à une extension payante. Aucune publicité, aucun compte à créer, aucune donnée transmise, ce qui ne gâche rien. Côté ressources, le lanceur reste sobre et s'intègre proprement à Windows 10 comme à Windows 11.

La comparaison la plus parlante reste celle avec l'outil maison de Microsoft. PowerToys Run, intégré à la boîte à outils de l'éditeur, vise exactement le même usage. Flow Launcher en fait pourtant davantage : plus personnalisable, plus extensible grâce à ses plugins, et plus actif côté développement que Wox, le projet dont il descend. Pour qui passe ses journées au clavier, le gain de temps se mesure vite. Microsoft a bien tenté le coup avec PowerToys Run, sans réussir pour autant à reléguer le petit lanceur communautaire au placard.