Sur macOS, une simple frappe au clavier suffit pour trouver un fichier, ouvrir une application ou poser un calcul. Windows n'a jamais vraiment proposé ce réflexe nativement. Flow Launcher, gratuit et open source, le réplique avec un Alt+Espace.
Depuis des années, les utilisateurs de macOS ont pris une habitude que Windows n'a jamais réellement égalée : appuyer sur Cmd+Espace pour faire surgir une barre de recherche universelle, capable de retrouver un document, d'ouvrir un logiciel ou de convertir des devises. Flow Launcher, un lanceur libre distribué sur GitHub, importe ce geste sur le PC (avec Alt+Espace par défaut, modifiable dans les réglages).
Ce que fait Flow Launcher
Le principe tient en un raccourci clavier : Alt+Espace fait apparaître une barre de recherche au centre de l'écran, et tout ce que vous saisissez y est filtré en direct. Applications, fichiers, dossiers, paramètres système, recherches web, calculs et conversions remontent au fil de la frappe, sans qu'il faille préciser où chercher. Le logiciel joue en quelque sorte le rôle d'un standardiste : vous formulez la demande, il la route vers la bonne destination.
- Recherche ultra-rapide de fichiers, dossiers et applications
- Extensible via de nombreux plugins
- Entièrement personnalisable
Là où l'outil prend de l'ampleur, c'est avec ses extensions. La communauté en a publié plus de deux cents, qui ajoutent autant de fonctions : piloter Spotify, fouiller ses dépôts GitHub, traduire un mot, interroger un gestionnaire de mots de passe. Flow Launcher sait aussi s'appuyer sur l'index de Windows ou sur celui d'Everything pour retrouver un fichier instantanément. Le tout reste léger et discret, prêt à disparaître dès la recherche terminée.
Pourquoi l'adopter ?
Le premier argument tient au prix, ou plutôt à son absence : Flow Launcher est gratuit et publié sous licence MIT, là où l'équivalent vedette sur Mac, Alfred, réserve ses fonctions avancées à une extension payante. Aucune publicité, aucun compte à créer, aucune donnée transmise, ce qui ne gâche rien. Côté ressources, le lanceur reste sobre et s'intègre proprement à Windows 10 comme à Windows 11.
La comparaison la plus parlante reste celle avec l'outil maison de Microsoft. PowerToys Run, intégré à la boîte à outils de l'éditeur, vise exactement le même usage. Flow Launcher en fait pourtant davantage : plus personnalisable, plus extensible grâce à ses plugins, et plus actif côté développement que Wox, le projet dont il descend. Pour qui passe ses journées au clavier, le gain de temps se mesure vite. Microsoft a bien tenté le coup avec PowerToys Run, sans réussir pour autant à reléguer le petit lanceur communautaire au placard.
- Recherche ultra-rapide de fichiers, dossiers et applications
- Extensible via de nombreux plugins
- Entièrement personnalisable