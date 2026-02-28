QuickLook n'est pas seul sur ce terrain. Microsoft a intégré une fonctionnalité similaire dans PowerToys sous le nom de module Peek. Pendant longtemps, l'activer nécessitait une combinaison de touches, ce qui cassait l'immédiateté du geste. Avec la mise à jour 0.95 de PowerToys, Peek se déclenche désormais également via la simple barre d'espace, calquant enfin le comportement de macOS.

Cette évolution a eu un effet domino. Le gestionnaire de fichiers Files a directement intégré Peek dans sa version 4.0.24 : sélectionner un fichier dans Files et appuyer sur espace lance l'aperçu via le module PowerToys, à condition que PowerToys 0.95 ou une version ultérieure soit installé et que Peek soit activé dans les réglages. Peek tire également parti des gestionnaires d'aperçu déjà présents sur la machine (Office, Adobe PDF, etc.), ce qui élargit sa compatibilité sans plugin supplémentaire.

Reste que QuickLook garde un avantage : il fonctionne de manière autonome, sans dépendre d'un écosystème tiers. Peek, lui, embarque l'ensemble de la suite PowerToys, ce qui représente une installation plus lourde pour qui ne souhaite que cette unique fonctionnalité. Deux approches, un même réflexe : la barre d'espace n'a jamais été aussi précieuse sur Windows.