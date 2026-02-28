Sur macOS, la barre d'espace est un superpouvoir discret. Sur Windows, personne n'avait jugé bon de l'importer, jusqu'à ce qu'une app communautaire décide de combler ce vide. Et depuis, elle cumule 22 000 étoiles sur GitHub.
Sur macOS, Quick Look existe depuis 2007. Sélectionner un fichier, appuyer sur espace, obtenir un aperçu instantané sans lancer aucune application : un geste si automatique que les utilisateurs de Mac ne le remarquent plus. Windows n'a jamais proposé d'équivalent natif, ce qui a ouvert la voie à des projets communautaires pour pallier cette lacune. QuickLook est aujourd'hui la réponse la plus aboutie à cette question.
QuickLook : une touche, tous les formats
QuickLook fonctionne en tâche de fond et s'active par une seule pression sur la barre d'espace. Sélectionner un fichier dans l'Explorateur Windows, sur le bureau ou dans une boîte de dialogue d'ouverture suffit à déclencher l'aperçu. L'application prend en charge les images, les PDF, les vidéos, les fichiers audio, les documents Office (via un module complémentaire), les formats CAO et bien d'autres. La navigation entre fichiers se fait avec les touches fléchées, sans fermer l'aperçu.
QuickLook n'est pas seul sur ce terrain. Microsoft a intégré une fonctionnalité similaire dans PowerToys sous le nom de module Peek. Pendant longtemps, l'activer nécessitait une combinaison de touches, ce qui cassait l'immédiateté du geste. Avec la mise à jour 0.95 de PowerToys, Peek se déclenche désormais également via la simple barre d'espace, calquant enfin le comportement de macOS.
Cette évolution a eu un effet domino. Le gestionnaire de fichiers Files a directement intégré Peek dans sa version 4.0.24 : sélectionner un fichier dans Files et appuyer sur espace lance l'aperçu via le module PowerToys, à condition que PowerToys 0.95 ou une version ultérieure soit installé et que Peek soit activé dans les réglages. Peek tire également parti des gestionnaires d'aperçu déjà présents sur la machine (Office, Adobe PDF, etc.), ce qui élargit sa compatibilité sans plugin supplémentaire.
Reste que QuickLook garde un avantage : il fonctionne de manière autonome, sans dépendre d'un écosystème tiers. Peek, lui, embarque l'ensemble de la suite PowerToys, ce qui représente une installation plus lourde pour qui ne souhaite que cette unique fonctionnalité. Deux approches, un même réflexe : la barre d'espace n'a jamais été aussi précieuse sur Windows.