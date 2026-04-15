PeekDesktop s'ajoute à la liste croissante d'emprunts à macOS sur Windows. PowerToys avait déjà importé Quick Look (prévisualisation par barre d'espace), Spotlight (recherche rapide) et le mode sombre automatique. La version 0.98, sortie en mars, a introduit un dock façon barre de menus Linux. La barre des tâches déplaçable, promise pour Windows 11 26H2, complète le tableau.

Microsoft ne copie pas macOS officiellement. Ses propres ingénieurs le font, projet après projet, sur leur temps libre. Le pattern se répète : une fonction absente de Windows, un développeur frustré, un dépôt GitHub. Puis une adoption discrète dans l'écosystème PowerToys quelques mois plus tard.