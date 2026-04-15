Scott Hanselman, développeur chez Microsoft, publie PeekDesktop. L'outil reproduit en un clic la fonction « afficher le bureau » de macOS Sonoma.
Windows sait afficher le bureau. Le raccourci Win+D existe depuis des années. Mais la méthode macOS est plus intuitive : un simple clic sur le fond d'écran suffit à écarter toutes les fenêtres. Apple a introduit cette fonction dans macOS Sonoma. Windows n'a jamais suivi.
PeekDesktop vient s'ajouter à l'arsenal des power-users de Windows
Scott Hanselman, ingénieur Microsoft de longue date, a décidé de combler le vide. Son utilitaire PeekDesktop, publié sur GitHub, fonctionne sur Windows 10 et 11. Le principe est simple : cliquer sur le fond d'écran fait disparaître les fenêtres. Un second clic les ramène à leur position. L'outil propose plusieurs modes : comportement natif d'Explorer, minimisation classique, effet « Fly Away » ou bureau virtuel expérimental. Aucune installation n'est requise. Il suffit de télécharger l'archive, extraire et lancer l'exécutable. Le programme se loge dans la zone de notification.
PeekDesktop s'ajoute à la liste croissante d'emprunts à macOS sur Windows. PowerToys avait déjà importé Quick Look (prévisualisation par barre d'espace), Spotlight (recherche rapide) et le mode sombre automatique. La version 0.98, sortie en mars, a introduit un dock façon barre de menus Linux. La barre des tâches déplaçable, promise pour Windows 11 26H2, complète le tableau.
Microsoft ne copie pas macOS officiellement. Ses propres ingénieurs le font, projet après projet, sur leur temps libre. Le pattern se répète : une fonction absente de Windows, un développeur frustré, un dépôt GitHub. Puis une adoption discrète dans l'écosystème PowerToys quelques mois plus tard.