Le point technique important : Windhawk fonctionne par injection en mémoire. Aucun fichier système n'est modifié de façon permanente. Les changements sont appliqués en temps réel et restent réversibles. Il suffit de désactiver un mod pour revenir à l'état initial. La version 1.7, publiée fin 2025, a accéléré le processus en téléchargeant des mods précompilés plutôt qu'en les compilant localement.

L'outil prend en charge Windows 10 (à partir de la version 20H1) et Windows 11. Il consomme peu de ressources et ne tourne que pour les mods activés. Les logiciels d'optimisation gratuits pour Windows 11 ne manquent pas, mais Windhawk couvre un spectre plus large que la seule esthétique. Navigation au clavier améliorée, gestion des barres de défilement, correction de comportements du volet de notification : les cas d'usage dépassent la simple cosmétique.

Windhawk est gratuit, open source, et son code est hébergé sur GitHub. Pour les développeurs, un SDK en C++ permet de créer et publier ses propres mods.

Quand Microsoft refuse de livrer Windows tel que ses utilisateurs le veulent, la communauté finit toujours par prendre le relais.