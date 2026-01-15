Ce second module « Taskbar Volume Control » propose de contrôler le volume du système en faisant défiler sur la barre des tâches. Windhawk prévient toutefois que certains pavés tactiles de PC portables gèrent mal ce geste, avec un contournement possible via le geste de pincement pour zoomer. Autrement dit, la promesse est simple, rendre le réglage du son accessible au même endroit que les applications elles mêmes.​

Rappelons-le : Windows 11 offre déjà un mélangeur par application, par exemple pour mettre Spotify à 50 pour cent et Edge à 75 pour cent, mais que l’usage reste moins direct qu’il ne devrait. L’intérêt de ce mod Windhawk, c’est donc moins d’ajouter une fonction que de la remettre à portée de main. Et oui, c’est exactement le genre de confort qu’on attend d’un système vendu comme moderne.