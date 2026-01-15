Vous perdez trois secondes à chaque ajustement de volume ? Un mod gratuit transforme votre barre des tâches en molette audio universelle. Microsoft regarde ailleurs depuis des années.
Depuis le lancement de Windows 11 en 2021, Microsoft a bien ajouté la possibilité de scroller sur l'icône de volume dans la barre des tâches pour ajuster le son. Mais cette fonction reste limitée : il faut viser précisément cette petite icône, coincée dans le coin inférieur droit de l'écran. Un détail ? Pas pour ceux qui ajustent le volume plusieurs dizaines de fois par jour entre visioconférences, vidéos et playlists. Ce qui relève du bon sens ergonomique pour beaucoup d'utilisateurs n'a jamais été pleinement exploité par Redmond.
Le mélangeur que Microsoft a oublié de coder
Le mod « Taskbar Volume Control », développé pour Windhawk, permet d’ajuster le volume d’une application en faisant défiler la molette de la souris sur son icône dans la barre des tâches, sous Windows 11. Une infobulle affiche le pourcentage de volume, ou le message « No audio session » si l’application ne produit pas de son à cet instant. La page du module renvoie aussi vers une autre modification, « Taskbar Volume Control », qui vise cette fois le volume global du système.
Ce second module « Taskbar Volume Control » propose de contrôler le volume du système en faisant défiler sur la barre des tâches. Windhawk prévient toutefois que certains pavés tactiles de PC portables gèrent mal ce geste, avec un contournement possible via le geste de pincement pour zoomer. Autrement dit, la promesse est simple, rendre le réglage du son accessible au même endroit que les applications elles mêmes.
Rappelons-le : Windows 11 offre déjà un mélangeur par application, par exemple pour mettre Spotify à 50 pour cent et Edge à 75 pour cent, mais que l’usage reste moins direct qu’il ne devrait. L’intérêt de ce mod Windhawk, c’est donc moins d’ajouter une fonction que de la remettre à portée de main. Et oui, c’est exactement le genre de confort qu’on attend d’un système vendu comme moderne.
- Refonte graphique de l'interface réussie
- Snap amélioré
- Groupes d'ancrage efficaces
Il y a aussi une réalité plus gênante pour Microsoft. Les « petits » irritants de l’interface deviennent des angles d’attaque pour des outils tiers. On l’a vu avec le menu Démarrer, avec l'explorateur de fichiers, et maintenant avec le son. Ce n’est pas un bug, c’est une stratégie d’usage, remettre des raccourcis là où Windows a choisi des menus.
Windows 11 est beau, certes, mais il souffre d'une complexification inutile des tâches basiques. En voulant nettoyer la barre des tâches, Microsoft a enterré des fonctions vitales sous plusieurs couches de menus, créant de la friction là où il ne devrait y avoir que de l'instinct. On ne peut que vous inviter à essayer ce mod : c'est propre, c'est gratuit, et c'est le genre de fonctionnalité qui devrait être native depuis cinq ans.