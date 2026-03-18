Jusqu’ici, il fallait suivre les branches de développement et passer par Visual Studio pour mettre la main sur le dock de la Palette de commandes. Une manipulation réservée à celles et ceux capables de compiler eux-mêmes le projet, autant dire une minorité. Avec PowerToys 0.98, plus besoin de s’y coller, puisqu’il est désormais possible d’activer cette barre secondaire directement depuis les paramètres, sans passer par la case bricolage.

Encore en preview, ce dock s’inscrit dans le prolongement de la Palette de commandes. Il prend la forme d’un espace personnalisable, repositionnable à volonté sur les bords de l’écran, dans lequel il est possible d’épingler ses commandes et extensions favorites.

L’ensemble fonctionne comme un centre de contrôle modulable, pensé pour s’adapter aux usages plutôt que pour reproduire l’existant. Microsoft ne le présente d’ailleurs pas comme une alternative à la barre des tâches, sur laquelle l’entreprise planche en parallèle, mais bien comme un complément qui permet de garder sous la main certains raccourcis ou informations, sans interrompre son flux de travail sur Windows 11.

Cette évolution s’accompagne aussi d’un travail marqué sur les performances. La Palette de commandes gagne en réactivité, avec des optimisations sur le cache et l’interface qui se traduisent par une ouverture plus rapide et une navigation plus fluide. Quelques réglages viennent compléter l’ensemble, comme la gestion de la transparence de la fenêtre ou la possibilité de conserver le texte saisi entre deux activations.