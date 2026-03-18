Jusqu’ici cantonné aux builds expérimentales, le dock de la Palette de commandes fait son entrée dans PowerToys 0.98. Plus accessible, mieux intégré, et accompagné de plusieurs optimisations, il marque une évolution concrète de la boîte à outils de Microsoft.
On l’attendait de pied ferme, et le voilà. Après plusieurs semaines à circuler auprès d’une poignée de motivés prêts à en découdre avec ses sources, le dock de la Palette de commandes débarque officiellement, et en un seul morceau, dans la version 0.98 de PowerToys. Une mise à jour plutôt riche dans son ensemble, qui, en marge de cette nouveauté, introduit une refonte du gestionnaire de clavier et fait la part belle aux améliorations concernant d’autres modules emblématiques de la boîte à outils de Microsoft.
Le dock de la Palette de commandes sort enfin du cadre expérimental
Jusqu’ici, il fallait suivre les branches de développement et passer par Visual Studio pour mettre la main sur le dock de la Palette de commandes. Une manipulation réservée à celles et ceux capables de compiler eux-mêmes le projet, autant dire une minorité. Avec PowerToys 0.98, plus besoin de s’y coller, puisqu’il est désormais possible d’activer cette barre secondaire directement depuis les paramètres, sans passer par la case bricolage.
Encore en preview, ce dock s’inscrit dans le prolongement de la Palette de commandes. Il prend la forme d’un espace personnalisable, repositionnable à volonté sur les bords de l’écran, dans lequel il est possible d’épingler ses commandes et extensions favorites.
L’ensemble fonctionne comme un centre de contrôle modulable, pensé pour s’adapter aux usages plutôt que pour reproduire l’existant. Microsoft ne le présente d’ailleurs pas comme une alternative à la barre des tâches, sur laquelle l’entreprise planche en parallèle, mais bien comme un complément qui permet de garder sous la main certains raccourcis ou informations, sans interrompre son flux de travail sur Windows 11.
Cette évolution s’accompagne aussi d’un travail marqué sur les performances. La Palette de commandes gagne en réactivité, avec des optimisations sur le cache et l’interface qui se traduisent par une ouverture plus rapide et une navigation plus fluide. Quelques réglages viennent compléter l’ensemble, comme la gestion de la transparence de la fenêtre ou la possibilité de conserver le texte saisi entre deux activations.
Des améliorations en cascade pour les autres modules
Outre cette grosse nouveauté, PowerToys 0.98 continue de choyer ses autres modules, à commencer par le gestionnaire de clavier, qui profite d’une refonte complète de son interface (en preview), dorénavant basée sur WinUI 3.
L’éditeur gagne en lisibilité et centralise l’ensemble des remappages dans une vue unifiée, pour les touches comme pour les raccourcis, tandis que des interrupteurs individuels permettent d’activer ou de désactiver chaque configuration à la volée. L’ancienne interface est toujours disponible, le temps pour Microsoft de recueillir les retours des utilisateurs et utilisatrices, ce qui permet de basculer facilement de l’une à l’autre en cas de pépin.
CursorWrap évolue également et gagne en fiabilité sur les configurations multi-écrans, le fonctionnement du retour du curseur d’un bord à l’autre de l’écran ayant été revu pour mieux s’adapter aux différents agencements. Il est aussi désormais possible de désactiver la fonctionnalité lorsqu’un seul écran est connecté, ou de limiter son activation à l’appui d’une touche comme Ctrl ou Maj.
Du côté d’Always On Top, il est à présent possible d’épingler une fenêtre directement depuis sa barre de titre via un clic droit, sans passer par un raccourci clavier, tandis qu’un réglage de transparence permet d’ajuster l’affichage des fenêtres mises en avant.
Quelques utilitaires profitent enfin de mises à jour plus ciblées, comme ZoomIt, qui intègre un éditeur pour découper les enregistrements d’écran, Advanced Paste qui automatise certaines actions avec des raccourcis enrichis, ou Awake, qui gagne en stabilité. Classique, mais efficace.
- Gratuit.
- De nombreux petits outils dans un package léger.
- Utile au grand public comme aux power users.