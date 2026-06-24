Des centaines de copies gardées, classées et fouillables

CopyQ conserve un historique long de tout ce qui passe par le presse-papiers : du texte, bien sûr, mais aussi des images, du HTML, des liens. Chaque entrée peut être éditée, épinglée, rangée dans des onglets thématiques, ou retrouvée grâce à une recherche intégrée (pratique pour remettre la main sur cette adresse copiée il y a deux heures). On colle ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, sans repartir à la pêche dans vingt fenêtres ouvertes.

L'application vit dans la zone de notification, se déclenche au raccourci de votre choix, et reste discrète tant qu'on ne la sollicite pas. Elle fonctionne sur Windows 7, 10 et 11, et existe aussi sur macOS et Linux pour ceux qui passent d'un système à l'autre.