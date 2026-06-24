Copier un texte, en copier un autre, et voir le premier disparaître : le presse-papiers de Windows a bonne mémoire, mais courte. CopyQ garde tout ce qui passe entre vos mains, le classe et le retrouve sans débourser un centime.
Depuis Windows 10, le raccourci Win+V donne accès à un historique du presse-papiers, ce qui était déjà un progrès. Mais cet historique reste limité, oublie les éléments les plus anciens, et repart de zéro à chaque redémarrage si l'on n'a rien épinglé. Pour qui jongle toute la journée entre des dizaines de copier-coller, ça tient du pansement. CopyQ joue dans une autre catégorie.
- Gestion avancée du presse-papiers
- Recherche et filtrage rapide
- Raccourcis et scripts personnalisables
Des centaines de copies gardées, classées et fouillables
CopyQ conserve un historique long de tout ce qui passe par le presse-papiers : du texte, bien sûr, mais aussi des images, du HTML, des liens. Chaque entrée peut être éditée, épinglée, rangée dans des onglets thématiques, ou retrouvée grâce à une recherche intégrée (pratique pour remettre la main sur cette adresse copiée il y a deux heures). On colle ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut, sans repartir à la pêche dans vingt fenêtres ouvertes.
L'application vit dans la zone de notification, se déclenche au raccourci de votre choix, et reste discrète tant qu'on ne la sollicite pas. Elle fonctionne sur Windows 7, 10 et 11, et existe aussi sur macOS et Linux pour ceux qui passent d'un système à l'autre.
Tout reste chez vous, et le code est ouvert
Contrairement à un gestionnaire de presse-papiers connecté à un compte en ligne, CopyQ stocke tout en local, sur votre machine. Mieux, il permet d'exclure certaines applications de l'historique, histoire qu'un gestionnaire de mots de passe ou une fenêtre sensible ne laisse pas de traces dans la liste.
Le logiciel est gratuit, open source et publié sous licence libre GPL, donc auditable de fond en comble. Le projet ne donne pas non plus dans l'abandon : plus de 11 000 étoiles sur GitHub, et des versions qui se succèdent à bon rythme. Face au Win+V natif, CopyQ demande un petit temps d'adaptation, puis devient le genre d'outil qu'on ne sait plus quitter.
- Gestion avancée du presse-papiers
- Recherche et filtrage rapide
- Raccourcis et scripts personnalisables