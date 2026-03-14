Copier, coller, oublier, recommencer. Le presse-papiers de Windows reste désespérément limité. PasteBar veut mettre fin à cette routine avec un outil gratuit, open source et 100 % local.
Depuis Windows 10, Microsoft propose un historique du presse-papiers accessible via Win + V. La fonction reste sommaire. Pas de classement, pas de recherche avancée, pas de sauvegarde persistante. PasteBar, disponible sur Mac et Windows, prétend combler ces lacunes.
Pas de quoi bouleverser votre quotidien, mais un outil bien pensé pour ceux qui en ont assez de perdre du temps entre deux Ctrl+C.
Le principe est simple. L'application tourne en arrière-plan et enregistre chaque élément copié : texte, image, lien, extrait de code. Tout est conservé dans un historique illimité, consultable et filtrable par mot-clé. Jusqu'ici, rien que des outils comme CopyQ ou Ditto ne faisaient déjà. La différence tient à l'organisation. PasteBar permet de créer des « clips » personnalisés, regroupés dans des collections, des onglets et des tableaux. Un développeur peut y stocker ses extraits de code récurrents. Un rédacteur, ses modèles de phrases. Un community manager, ses séries de mentions et liens. Le tout est accessible depuis un menu natif, directement dans la barre des tâches ou la barre de menus. Un clic suffit pour coller un élément sauvegardé dans n'importe quelle application.
Côté confidentialité, PasteBar joue la carte du stockage local exclusif. Aucune donnée ne transite par un serveur distant. L'application propose un écran de verrouillage avec code d'accès et un masquage des contenus sensibles. Pour ceux qui manipulent régulièrement des mots de passe ou des données personnelles, c'est un point qui compte.
- Historique complet du presse-papiers
- Organisation par collections
- Logiciel open source
Le logiciel est entièrement gratuit et son code source est disponible sur GitHub. Il fonctionne sur macOS (y compris Apple Silicon) et Windows 10 et 11, architectures Intel, AMD et ARM comprises. PasteBar prend aussi en charge la coloration syntaxique automatique pour plus de vingt langages de programmation, de Python à Rust en passant par JavaScript.