Le principe est simple. L'application tourne en arrière-plan et enregistre chaque élément copié : texte, image, lien, extrait de code. Tout est conservé dans un historique illimité, consultable et filtrable par mot-clé. Jusqu'ici, rien que des outils comme CopyQ ou Ditto ne faisaient déjà. La différence tient à l'organisation. PasteBar permet de créer des « clips » personnalisés, regroupés dans des collections, des onglets et des tableaux. Un développeur peut y stocker ses extraits de code récurrents. Un rédacteur, ses modèles de phrases. Un community manager, ses séries de mentions et liens. Le tout est accessible depuis un menu natif, directement dans la barre des tâches ou la barre de menus. Un clic suffit pour coller un élément sauvegardé dans n'importe quelle application.