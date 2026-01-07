Avant de crier au loup sur les pratiques de Microsoft, on peut déjà dissiper un malentendu. Cet historique n’est pas censé être actif par défaut. Tant que vous ne l’avez pas explicitement paramétré, le presse-papiers de Windows 11 fonctionne à l’ancienne, toujours monotâche. Le changement survient lorsque vous utilisez le raccourci Win + V pour la première fois et que vous acceptez de l’activer, sauf sur certains PC d’entreprise où le réglage peut être imposé par la politique de la machine.

Dès lors, un panneau s’ouvre et affiche une liste de vos derniers copier-coller, regroupés derrière des vignettes qui représentent vos actions récentes. On y retrouve des textes très courts ou plus longs, des URL complètes, des extraits de documents bureautiques, parfois des images issues d’une capture d’écran. En pratique, ce mini-historique reflète assez fidèlement le contenu d’une journée de travail, avec ce qui transite entre navigateur, client mail, messagerie et outils bureautiques.

Le périmètre de cette mémoire est toutefois borné. Windows limite l’historique à environ 25 entrées, les plus anciennes étant remplacées au fil des nouveaux copier-coller, et à 4 Mo par item. Autrement dit, vous ne stockez pas n’importe quoi, ni indéfiniment, même si quelques dizaines d’éléments suffisent largement pour faire remonter des données sensibles lorsque l’on manipule des documents internes, des notes de réunion ou des extraits de conversations professionnelles. Le système conserve du texte, du HTML et des images au format bitmap, tandis que le reste passe à la trappe.