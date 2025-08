Dans le monde du numérique, le recours au stockage en ligne est omniprésent. Particulier comme professionnel peuvent désormais profiter de solutions dématérialisées bien pratiques. En effet, le temps où rechercher sa clé USB de 2009 comportant les souvenirs de mariage semble de plus en plus loin. Et les risques de ne jamais retrouver l'item, ou pire, ne plus pouvoir le faire fonctionner, avec.

Si le disque dur reste un compagnon bien pratique au quotidien pour conserver vos fichiers avec vous, il n'est pas non plus exempt d'un risque d'avarie. En conséquence, le recours au clouding est de plus en plus régulier. Cela, car la dématérialisation permet de disposer des données à votre guise, à partir d'une simple connexion à Internet.

Même si la solution n'est pas parfaite ; on se souvient notamment de l'incendie des serveurs d'OVH Cloud à Strasbourg survenu en 2021, elle ne cesse de s'améliorer. Dédoublement des sauvegardes sur différents serveurs, recours à de l'énergie durable pour faire fonctionner et refroidir les datacenters, tarifs de plus en plus compétitifs pour tous les budgets, le clouding en deviendrait (presque) incontournable.