bizbiz

A l’origine, Chia s’interdisait de miner via les GPU. Tout se passait via les disques durs/SSD pour créer les « parcelles » et des disques durs pour les stocker.

Maintenant il faut un matos de dingue pour farmer ce coin ( Serveurs multi-cpu/ 512go ram/RTX ); du coup j’ai arrêté ma ferme il y a une paire d’année et j’ai 70to de HDD qui dorment au fond d’un carton… et j’ai swap mes XCH en SUI .