Découvrez pourquoi des milliers de disques durs fonctionnels sont détruits chaque année

La solution, selon Hands, est de purger le disque dur. En effet, il affirme que même le déchiquetage des appareils peut être risqué aujourd'hui, car une personne très calée en récupération de données pourrait prendre une pièce aussi petite que 3 mm et en lire les données.

Il explique qu'il existe trois méthodes pour supprimer les données des disques durs. La première est la simple suppression, mais c'est évidemment la moins sécurisée, car les données peuvent ensuite être récupérées à l'aide d'outils spécialisés. La méthode la plus extrême est la destruction par fusion ou incinération. De cette façon, les données ne pourront jamais être récupérées, mais le lecteur et les matériaux non plus.

La purge est, selon lui, l'option sécurisée qui se trouve entre ces deux méthodes, et elle permet une réutilisation. Il existe plusieurs façons de purger un lecteur. Par exemple, les disques durs peuvent être écrasés par de nouveaux modèles de données. Un autre exemple, plus rapide et efficace, serait l'effacement cryptographique. De nombreux lecteurs modernes ont un cryptage intégré, qui font que les données qu'ils contiennent ne peuvent être lues que par ceux qui ont la clé de cryptage. Si la clé est supprimée, les données sont brouillées. À terme, cela pourrait rendre possible la réutilisation des disques durs.

L'un des fournisseurs principaux de solutions de stockage de données, Seagate, affirme : « Si nous pouvons avoir confiance dans le fait que nous avons sécurisé l'effacement, alors les disques peuvent être remis en service. »