32 To ! La taille des disques durs s'envole chez Seagate (et ce n'est pas fini)

Cette technologie est une avancée notoire. Les capacités démentielles de ces nouveaux disques proviennent principalement de l’augmentation de la densité d’enregistrement. L'entreprise prévoit malgré tout des périphériques plus modestes de 24 et 28 To. Ceux-ci reposeront sur la technologie d'enregistrement magnétique perpendiculaire (PMR), plus ancienne.

Ces deux différentes gammes de produits coexisteront cependant pendant un moment. Le HAMR sera ensuite privilégié en raison de ses capacités plus intéressantes pour les centres de données et les entreprises. C’est une étape significative que franchit Seagate dans le domaine du stockage de données. Les perspectives d'avenir semblent, de ce fait, prometteuses pour la société américaine. Cette grande avancée témoigne de l’importance croissante du data storage dans l’industrie de manière globale.