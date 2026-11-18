Les GeForce RTX série 50 en déclinaison « SUPER », on en parle depuis des mois. En réalité, on en parle pratiquement depuis le lancement des RTX 5090 et RTX 5080, c'est dire.

Cela dit, le nombre de rumeurs autour d'un produit est loin d'en faire une réalité et si vous suivez un tant soit peu l'actualité de la carte graphique, vous êtes bien placés pour savoir que les bruits de couloir autour des GPU d'AMD, d'Intel ou de NVIDIA sont loin de tous devenir réalité. Les « SUPER », on les avait ainsi presque oubliées quand la rumeur – seule cette fois – est revenue à la charge alors que NVIDIA semblait retirer les RTX 5080/5090 de sa boutique.

Cette fois, il n'était plus nécessairement question de l'appeler RTX 5080 SUPER, mais simplement « 24 Go » pour insister sur le fait qu'un modèle en chassait un autre. La GeForce RTX 5080 16 Go devait disparaître pour céder la place à un modèle doté de 8 Go de mémoire vidéo en plus. De quoi lui donner un peu plus de peps afin de convaincre les joueurs déçus par l'inaccessibilité de la RTX 5090.