Finalement, NVIDIA aurait décidé de laisser de côté cette hypothétique version 24 Go de la GeForce RTX 5080 et conservé le « simple » modèle doté de 16 Go, moins onéreux à produire.
Cruel univers que celui des cartes graphiques. Alors que l'on commençait à vraiment croire que NVIDIA envisageait le lancement d'une version 24 Go de la GeForce RTX 5080, nos espoirs sont douchés par ce qui serait un problème de coût de production. Alors là, quelle surprise !
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Des lignes en harmonie avec celles de l’ordinateur d’Apple, une conception rigoureuse, des matériaux sélectionnés, rien n’a été laissé au hasard, tout comme le service qu’elle rend une fois allumée !
Une RTX 5080 dotée de 24 Go de VRAM…
Les GeForce RTX série 50 en déclinaison « SUPER », on en parle depuis des mois. En réalité, on en parle pratiquement depuis le lancement des RTX 5090 et RTX 5080, c'est dire.
Cela dit, le nombre de rumeurs autour d'un produit est loin d'en faire une réalité et si vous suivez un tant soit peu l'actualité de la carte graphique, vous êtes bien placés pour savoir que les bruits de couloir autour des GPU d'AMD, d'Intel ou de NVIDIA sont loin de tous devenir réalité. Les « SUPER », on les avait ainsi presque oubliées quand la rumeur – seule cette fois – est revenue à la charge alors que NVIDIA semblait retirer les RTX 5080/5090 de sa boutique.
Cette fois, il n'était plus nécessairement question de l'appeler RTX 5080 SUPER, mais simplement « 24 Go » pour insister sur le fait qu'un modèle en chassait un autre. La GeForce RTX 5080 16 Go devait disparaître pour céder la place à un modèle doté de 8 Go de mémoire vidéo en plus. De quoi lui donner un peu plus de peps afin de convaincre les joueurs déçus par l'inaccessibilité de la RTX 5090.
… finalement annulée et retour à la version 16 Go !
Alors que les indices commençaient à se multiplier et que l'on envisageait même une sortie en tout début d'année prochaine, tout porte à croire que NVIDIA a complètement changé son fusil d'épaule.
Relayée par nos confrères du site VideoCardz, la nouvelle de l'annulation de cette version 24 Go de la GeForce RTX 5080 serait à mettre en lien avec le coût de la GDDR7. Remarquez, ce n'est pas franchement une surprise, c'est en partie la raison pour laquelle le prix des cartes gaming haut de gamme et des cartes professionnelles crève le plafond.
À en croire notre confrère, il ne serait donc plus question de se fournir en puces de 3 Go pour concevoir cette variante 24 Go et NVIDIA préfère continuer avec les puces GDDR7 de 2 Go afin de maintenir en vie la GeForce RTX 5080 16 Go telle que nous la connaissons. Nous avons d'ailleurs testé la variante signée ASUS/Noctua il y a seulement quelques jours. Si l'information clarifie un peu la situation, cela ne résout cependant pas les problèmes du prix.
La GeForce RTX 5080 16 Go – et pas seulement le modèle ASUS/Noctua – a effectivement bien augmenté depuis son lancement il y a bientôt deux ans et personne ne voit aucun signe d'amélioration à court terme.