NVIDIA a beau jeu de démentir l'arrêt de la production des GeForce RTX 5090 comme il a pu le faire il y a seulement quelques jours. Le fait est que ses cartes les plus puissantes sont bel et bien introuvables.

Accaparées par les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle, elles ne sont d'ailleurs pas les seules à disparaître des rayonnages et, petit à petit, il est également de plus en plus difficile de mettre la main sur le modèle juste un cran en dessous, la GeForce RTX 5080. Chez les revendeurs français, des modèles sont encore en stock et la boutique officielle française de NVIDIA liste toujours diverses références.

Il y a toutefois un signe qui ne trompe pas et il a été repéré par nos confrères du site VideoCardz : sur la boutique étatsunienne de NVIDIA, toute référence à cette GeForce RTX 5080 – la carte la plus puissante qui était encore (à peu près) proposée à des prix décents – a complètement disparu. Et nous ne parlons pas ici des seuls modèles Founders Edition. Non, plus aucune carte d'aucun partenaire n'est actuellement listée par NVIDIA.

Sur la boutique étatsunienne pour s'offrir une carte graphique Blackwell un tant soit peu musclée, il faut donc se tourner vers un modèle encore inférieur, en l'occurrence les GeForce RTX 5070 Ti. Des cartes encore très capables bien sûr, mais la descente en gamme est bien réelle.