La raréfaction des modèles de GeForce RTX série 50 haut de gamme se confirme un peu plus chaque jour. La RTX 5080 suit le mouvement.
Alors qu'aucune nouvelle génération de carte graphique n'a encore été annoncée par NVIDIA, les modèles Blackwell les plus puissants disparaissent bel et bien des rayonnages. La boutique officielle américaine de NVIDIA en est l'exemple le plus concret.
La fin des RTX 5080 suit de près la fin des RTX 5090
NVIDIA a beau jeu de démentir l'arrêt de la production des GeForce RTX 5090 comme il a pu le faire il y a seulement quelques jours. Le fait est que ses cartes les plus puissantes sont bel et bien introuvables.
Accaparées par les sociétés spécialisées dans l'intelligence artificielle, elles ne sont d'ailleurs pas les seules à disparaître des rayonnages et, petit à petit, il est également de plus en plus difficile de mettre la main sur le modèle juste un cran en dessous, la GeForce RTX 5080. Chez les revendeurs français, des modèles sont encore en stock et la boutique officielle française de NVIDIA liste toujours diverses références.
Il y a toutefois un signe qui ne trompe pas et il a été repéré par nos confrères du site VideoCardz : sur la boutique étatsunienne de NVIDIA, toute référence à cette GeForce RTX 5080 – la carte la plus puissante qui était encore (à peu près) proposée à des prix décents – a complètement disparu. Et nous ne parlons pas ici des seuls modèles Founders Edition. Non, plus aucune carte d'aucun partenaire n'est actuellement listée par NVIDIA.
Sur la boutique étatsunienne pour s'offrir une carte graphique Blackwell un tant soit peu musclée, il faut donc se tourner vers un modèle encore inférieur, en l'occurrence les GeForce RTX 5070 Ti. Des cartes encore très capables bien sûr, mais la descente en gamme est bien réelle.
Une relève dotée de 24 Go de mémoire vidéo
Si cette disparition ne concerne pour le moment que la boutique étatsunienne de NVIDIA, elle pourrait très rapidement tous les autres pays du monde, dont l'Europe et plus particulièrement la France.
Rappelons effectivement la rumeur du mois dernier qui évoquait un abandon progressif des GPU GB202 les plus puissants sur les cartes graphiques destinées au grand public afin de les réserver aux accélérateurs d'intelligence artificielle. Nous expliquions alors que la RTX 5080 était un cas un peu particulier dans la mesure où son GB202 est moins complet que celui des RTX 5090, donc moins propice à une utilisation en IA.
En revanche, nous précisions également que NVIDIA était bien parti pour remplacer complètement la GeForce RTX 5080 telle que nous la connaissons aujourd'hui – avec 16 Go de mémoire vidéo donc – par un modèle un peu plus musclé destiné à faire la « jonction » entre cette version et la RTX 5090. Pour ce faire, NVIDIA remplacerait les puces de 2 Go de VRAM par des puces de 3 Go pour aboutir à une RTX 5080 nouvelle version dotée de 24 Go.
Pour l'heure, NVIDIA n'a bien sûr rien confirmé de tel, mais les indices s'accumulent et des sources habituellement fiables parlent d'un lancement au cours du premier trimestre de l'année prochaine.