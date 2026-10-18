Foire aux questions

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Qu’est-ce que le GPU NVIDIA GB202, et en quoi ses “variantes” influencent la disponibilité des GeForce RTX 5090 ?

GB202 est le nom de la puce graphique (le “die”) utilisée comme base matérielle pour certains modèles haut de gamme, dont la GeForce RTX 5090. Quand NVIDIA parle de “variantes”, cela renvoie en pratique à des versions binées ou configurées différemment : mêmes fondations, mais fréquences, unités actives, limites de puissance ou contraintes d’export/segmentations qui changent selon les cartes. Une même famille de puces peut ainsi alimenter plusieurs produits (GeForce, modèles spécifiques à certains marchés, gammes professionnelles), ce qui crée une concurrence directe pour les volumes. Si la production de GB202 est limitée, l’arbitrage se fait souvent vers les segments où la demande est la plus solvable ou les marges les plus élevées. Résultat : même si la carte n’est pas “arrêtée”, sa disponibilité peut rester très faible et irrégulière.

À quoi correspondent les gammes NVIDIA RTX PRO, et pourquoi NVIDIA peut y réserver des puces au détriment des cartes gaming ?

RTX PRO désigne des cartes destinées aux usages professionnels (3D, CAO, rendu, vidéo, IA, visualisation), avec des priorités différentes de celles des GeForce. Ces modèles misent souvent sur davantage de mémoire vidéo (VRAM), des pilotes certifiés pour certaines applications et des cycles de support plus longs. Pour NVIDIA, ce segment se vend généralement plus cher à performances comparables, car il répond à des besoins métier et à des budgets entreprise. Quand une même puce sert à plusieurs gammes, réserver une partie des wafers au “pro” peut maximiser le chiffre d’affaires et la marge par puce. Cela peut mécaniquement réduire les quantités disponibles pour les cartes joueurs, même si la demande côté gaming reste forte.

Que signifie le statut “Not Carried” chez Micro Center et le retrait d’un produit du Marketplace NVIDIA, en termes de stock et de prix ?

“Not Carried” indique qu’un distributeur ne référence plus un produit dans son assortiment, ce qui peut signifier fin de commercialisation locale, arrêt des réassorts ou disponibilité jugée trop sporadique pour rester listée. Le retrait d’une carte du Marketplace NVIDIA va dans le même sens : ce n’est pas une preuve d’arrêt officiel, mais un signal qu’il n’y a pas de flux d’approvisionnement régulier à afficher au public. Quand l’offre “officielle” disparaît ou devient fantôme, le marché bascule vers les stocks résiduels et les vendeurs tiers, avec des prix dictés par la rareté. Les écarts deviennent alors énormes entre prix conseillé et prix réel, surtout sur un produit très demandé. Tant qu’aucun volume de livraison n’est confirmé, les revendeurs ont peu d’incitation à revenir près du tarif annoncé.