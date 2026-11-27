Donald Trump, à l'origine de tout et n'importe quoi ? On a l'habitude des vantardises du chef de l'exécutif des États-Unis, mais dans une interview à la CNBC, il donne quelques détails de son intervention en faveur de Jensen Huang.

« Je les ai convaincus » a-t-il d'abord expliqué. Et pour une raison bien précise : il a indiqué au conseil d'administration de NVIDIA que Jensen Huang n'était pas une menace pour la sécurité nationale. « Et nous leur avons donné des garanties, du moins d'après tout ce que nous savons » a précisé Donald Trump.