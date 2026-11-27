Donald Trump a bien soutenu le retour de Jensen Huang à la tête de NVIDIA. Et il a assuré le conseil d'administration qu'il n'était pas une menace pour la sécurité nationale.
Si Jensen Huang a dû quitter son poste à la suite du scandale de sa liaison avec Alice Huang, c'est que celle-ci est suspectée d'être une espionne chinoise. Dès, lors, on peut se poser de la question de la dangerosité de Jensen Huang pour la sécurité nationale des États-Unis, au cas où ce dernier aurait été compromis. Mais si l'on croit l'homme à la tête de ce pays, ça ne serait pas le cas.
Trump assume totalement avoir « convaincu » NVIDIA de reprendre Jensen Huang
Donald Trump, à l'origine de tout et n'importe quoi ? On a l'habitude des vantardises du chef de l'exécutif des États-Unis, mais dans une interview à la CNBC, il donne quelques détails de son intervention en faveur de Jensen Huang.
« Je les ai convaincus » a-t-il d'abord expliqué. Et pour une raison bien précise : il a indiqué au conseil d'administration de NVIDIA que Jensen Huang n'était pas une menace pour la sécurité nationale. « Et nous leur avons donné des garanties, du moins d'après tout ce que nous savons » a précisé Donald Trump.
Donald Trump diposeraient de nombreuses informations assurant l'innocuité de Jensen Huang
Des propos qu'il a réitéré ce jeudi, et dont cette fois l'AFP se fait l'écho. « Je pense qu'il n'a absolument rien à craindre » a déclaré le président américain devant un parterre de journalistes, dans sa résidence de Mar-a-Lago (Floride).
« Les informations que j'ai, qui sont très nombreuses », lui permettraient d'afficher cette assurance. Le département de la Justice américain a par contre lui récemment déclaré ne pas avoir mené d'enquête approfondie sur ce sujet. Reste que, du côté du Congrès, on devrait aller beaucoup plus loin dans les investigations à partir de janvier prochain, quand les démocrates reprendront les manettes. De quoi vite voir si Donald Trump avait raison ou non.