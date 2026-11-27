Le Black Friday, c’est aujourd’hui : voici 100 offres Amazon, de 18,74 € à 2 499 €, avec des remises de 11 % à 67 % par rapport au prix barré, relevées le jeudi 26 novembre. Elles sont classées en dix catégories, d’Apple aux appareils Amazon, et les dix fiches détaillées plus bas commencent par les six produits que nous avons testés. La plus forte économie en euros concerne le vidéoprojecteur XGIMI TITAN (1 000 € de moins), la plus forte en pourcentage la caméra Blink Outdoor 4 (-67 %).