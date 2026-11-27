Mac mini M6, Google Pixel 11, casque Sonos Ace ou robot Roborock : le Black Friday d’Amazon, ce vendredi 27 novembre, touche toutes les familles de la tech, avec des remises de 11 % à 67 %. Nous avons retenu 100 offres, rangées en dix catégories, en comparant chaque prix à celui des 30 derniers jours, et nous en détaillons dix, dont six produits que nous avons testés.
Le Black Friday, c’est aujourd’hui : voici 100 offres Amazon, de 18,74 € à 2 499 €, avec des remises de 11 % à 67 % par rapport au prix barré, relevées le jeudi 26 novembre. Elles sont classées en dix catégories, d’Apple aux appareils Amazon, et les dix fiches détaillées plus bas commencent par les six produits que nous avons testés. La plus forte économie en euros concerne le vidéoprojecteur XGIMI TITAN (1 000 € de moins), la plus forte en pourcentage la caméra Blink Outdoor 4 (-67 %).
Les 100 meilleures offres Amazon du Black Friday
Ces 100 offres sont accessibles sans abonnement, mais Amazon Prime ajoute la livraison rapide gratuite. Amazon propose un essai gratuit de 30 jours, qui couvre tout le week-end du Black Friday et le Cyber Monday.
Attention : les prix du Black Friday bougent d’une heure à l’autre. Ceux de cette sélection ont été relevés le jeudi 26 novembre au matin.
Les produits phares 🔥
- Apple Mac mini M6 (16 Go, 256 Go) à 889 € au lieu de 1 049 €
- Google Pixel 11 512 Go à 748,99 € au lieu de 1 129 €
- Microsoft Surface Laptop 7 13,8 pouces (Snapdragon X Elite, 16 Go, 1 To) à 1 149 € au lieu de 1 899 €
- Casque Sonos Ace à 189 € au lieu de 449 € 🔥
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 283,99 € au lieu de 496,99 €
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € 🔥
- TV Samsung Neo QLED 65QN70H 65 pouces à 649 € au lieu de 990 €
- Casque VR Meta Quest 3S 128 Go (Resident Evil 4 inclus) à 295,99 € au lieu de 359,99 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 € au lieu de 599,99 € 🔥
- Écran PC Acer Predator X34V OLED 34 pouces à 569,99 € au lieu de 1 199,90 € 🔥
Les petits prix du Black Friday 🔥
- Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 à 18,74 € au lieu de 49,99 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € 🔥
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € 🔥
- Apple AirTag (2e génération) à 25 € au lieu de 35 €
- Écouteurs Soundcore P31i à 26,99 € au lieu de 69,99 € 🔥
- Souris gaming Logitech G502 HERO à 28,45 € au lieu de 59,99 € 🔥
- Chargeur Apple MagSafe (1 m) à 29,99 € au lieu de 49 €
- Casque gaming Razer BlackShark V2 X à 36,99 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 84,99 € 🔥
- Réveil connecté Amazon Echo Spot à 49,99 € au lieu de 119,99 € 🔥
Apple : Mac, iPad, AirPods et accessoires 🍏
- Apple Mac mini M6 (16 Go, 256 Go) à 889 € au lieu de 1 049 €
- Apple Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique à 137,65 € au lieu de 199 €
- Apple iPad Air 13 pouces M4 (256 Go, Wi-Fi) à 999 € au lieu de 1 159 €
- Apple Magic Trackpad à 98 € au lieu de 139 €
- Apple Pencil Pro à 109 € au lieu de 149 €
- Apple Magic Mouse à 59,99 € au lieu de 85 €
- Apple AirPods Pro 3 à 188 € au lieu de 249 €
- Apple Watch Series 12 GPS 42 mm à 399 € au lieu de 449 €
- Apple AirTag (2e génération) à 25 € au lieu de 35 €
- Chargeur Apple MagSafe (1 m) à 29,99 € au lieu de 49 €
Smartphones et montres connectées 📱
- Google Pixel 11 512 Go à 748,99 € au lieu de 1 129 €
- Xiaomi 17T Pro (12 Go, 256 Go) à 653 € au lieu de 903 €
- Xiaomi 17T (12 Go, 512 Go) à 603 € au lieu de 803 €
- Google Pixel 11 Pro 512 Go à 1 028,99 € au lieu de 1 329 €
- POCO X8 (12 Go, 256 Go) à 312 € au lieu de 449,90 €
- Montre Samsung Galaxy Watch8 40 mm à 219,99 € au lieu de 329,99 €
- Montre Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm 4G à 349,99 € au lieu de 578,43 €
- Montre Samsung Galaxy Watch8 Classic 46 mm à 349,99 € au lieu de 529,99 €
- Montre Garmin Forerunner 265 à 269 € au lieu de 419,99 €
- Montre Garmin fēnix 8 47 mm à 530 € au lieu de 799,99 €
PC portables 💻
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6 pouces (Ryzen 5, 8 Go, 256 Go, sans chargeur) à 429,99 € au lieu de 799,99 € 🔥
- Microsoft Surface Laptop 7 13,8 pouces (Snapdragon X Elite, 16 Go, 1 To) à 1 149 € au lieu de 1 899 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15,3 pouces (Core 7 350, 16 Go, 512 Go) à 699,99 € au lieu de 999,99 €
- PC portable gamer ASUS TUF Gaming F16 (Core 5 205H, RTX 3050, 16 Go, 512 Go) à 799,99 € au lieu de 1 099,99 €
- Microsoft Surface Laptop 13,8 pouces (Snapdragon X2 Elite, 16 Go, 1 To) à 1 299 € au lieu de 1 719,99 €
- Microsoft Surface Pro 13 pouces OLED (Snapdragon X2 Elite, 16 Go, 1 To) à 1 449 € au lieu de 2 199 €
- Lenovo IdeaPad Slim 3 14 pouces OLED (Core 5 320, 8 Go, 512 Go) à 629,99 € au lieu de 899,99 €
- PC portable Dell 15 D15265 (Ryzen 5 130) à 449 € au lieu de 629 €
- PC portable Dell 16 (Core 7 150U, 16 Go, 1 To) à 869 € au lieu de 1 449 €
- Samsung Galaxy Book6 14 pouces (Core Ultra 5, 16 Go, 512 Go) à 899 € au lieu de 1 299 €
TV et vidéoprojecteurs 📺
- TV Xiaomi TV Pro QLED 32 pouces 2026 à 140 € au lieu de 229 €
- TV Samsung Neo QLED 65QN70H 65 pouces à 649 € au lieu de 990 €
- TV Samsung OLED 48S85H 48 pouces à 795 € au lieu de 1 099 €
- TV TCL 65Q7D Pro SQD-Mini LED 65 pouces à 799 € au lieu de 1 199 €
- Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 Laser à 599 € au lieu de 949 €
- TV TCL 65C69K QD-Mini LED 65 pouces à 649 € au lieu de 849 €
- TV Samsung QLED 75Q7F3 75 pouces à 599 € au lieu de 899,99 €
- TV Hisense CanvasTV 65S7S 65 pouces à 949 € au lieu de 1 184,75 €
- Vidéoprojecteur Anker Nebula P1i à 259,99 € au lieu de 399,99 €
- Vidéoprojecteur XGIMI TITAN 4K triple laser à 2 499 € au lieu de 3 499 €
Consoles et jeux vidéo 🎮
- Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5 à 31,14 € au lieu de 79,99 € 🔥
- The Last of Us sur PS5 à 31,14 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5 à 18,74 € au lieu de 49,99 € 🔥
- Gran Turismo 7 sur PS5 à 39,94 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Marvel’s Spider-Man 2 sur PS5 à 39,99 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Manette sans fil Xbox Noir carbone à 44,99 € au lieu de 64,99 €
- Manette PlayStation DualSense Edge Midnight Black à 179,99 € au lieu de 219,99 €
- Casque VR Meta Quest 3S 128 Go (Resident Evil 4 inclus) à 295,99 € au lieu de 359,99 €
- Pochette batterie Belkin Gaming Pro 10K pour Switch 2 à 64,99 € au lieu de 79,99 €
- Manette filaire MSI Force GC200 à 22,79 € au lieu de 28,67 €
Aspirateurs et robots 🤖
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 € au lieu de 599,99 € 🔥
- Aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra à 132,50 € au lieu de 299 € 🔥
- Robot aspirateur laveur Dreame X50 Ultra Complete à 569,05 € au lieu de 999 €
- Robot aspirateur laveur Dreame L50s Pro Ultra à 499 € au lieu de 749 €
- Aspirateur balai Dyson V8 Origin à 229 € au lieu de 379 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Saros 20 Set à 799 € au lieu de 1 299 €
- Aspirateur laveur Roborock F25 XT à 217,55 € au lieu de 449 € 🔥
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 à 234,99 € au lieu de 399 €
- Aspirateur balai Shark PowerLite Clean & Empty à 199,99 € au lieu de 319,99 €
- Aspirateur balai Dyson Cyclone V10 à 329 € au lieu de 479 €
Audio : casques, écouteurs et barres de son 🎧
- Casque Sonos Ace à 189 € au lieu de 449 € 🔥
- Casque Beats Solo 4 à 99 € au lieu de 229,95 € 🔥
- Barre de son Panasonic SC-HTB254 avec caisson à 99 € au lieu de 248,75 € 🔥
- Écouteurs Soundcore P31i à 26,99 € au lieu de 69,99 € 🔥
- Écouteurs Beats Powerbeats Fit à 109 € au lieu de 229,95 € 🔥
- Écouteurs Beats Studio Buds+ à 89 € au lieu de 199,95 € 🔥
- Écouteurs Bose QuietComfort Ultra (2e génération) à 219,95 € au lieu de 299,95 €
- Barre de son Sony BRAVIA Theatre Bar 7 à 499 € au lieu de 799 €
- Enceinte Sonos Era 100 SL à 149,99 € au lieu de 199 €
- Enceinte JBL Flip Essential 3 à 64,22 € au lieu de 129,99 € 🔥
Écrans PC et périphériques gaming 🖥️
- Écran PC Acer Predator X34V OLED 34 pouces à 569,99 € au lieu de 1 199,90 € 🔥
- Casque gaming Razer BlackShark V2 X à 36,99 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Souris gaming Razer Basilisk V3 à 34,99 € au lieu de 84,99 € 🔥
- Micro USB Razer Seiren V3 Mini à 31,29 € au lieu de 59,99 € 🔥
- Clavier gaming Logitech G213 Prodigy à 34,99 € au lieu de 79,99 € 🔥
- Souris gaming Logitech G502 HERO à 28,45 € au lieu de 59,99 € 🔥
- Casque gaming sans fil Corsair Void v2 à 69,99 € au lieu de 119,99 €
- Écran PC LG UltraGear 39GX90SA OLED 39 pouces à 699,99 € au lieu de 1 299,99 € 🔥
- Écran PC MSI MAG 242CA 23,6 pouces 180 Hz à 85,49 € au lieu de 129,99 €
- Écran PC LG UltraGear 34GX900A OLED 34 pouces à 639,99 € au lieu de 999,99 €
Stockage et composants PC 💾
- Carte SD SanDisk Extreme PRO UHS-II 256 Go à 237,44 € au lieu de 407,99 €
- Processeur AMD Ryzen 7 7800X3D à 283,99 € au lieu de 496,99 €
- Boîtier PC Corsair iCUE LINK 3500X RGB à 97,99 € au lieu de 194,90 € 🔥
- Carte mère ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi à 384,99 € au lieu de 599 €
- Carte mère ASUS TUF Gaming B550M-Plus à 89,99 € au lieu de 169,90 € 🔥
- Boîtier PC Corsair Air 5400 LX-R RGB à 202,48 € au lieu de 329,90 €
- Boîtier PC Corsair Frame 4000X RS à 88,99 € au lieu de 159,90 €
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 8100 2 To (PCIe 5.0) à 394,99 € au lieu de 588,99 €
- SSD SanDisk Optimus GX Pro 850X 2 To (PCIe 4.0) à 403,35 € au lieu de 535,09 €
- Processeur AMD Ryzen 7 9850X3D à 394,99 € au lieu de 511,99 €
Appareils Amazon : Fire TV, Kindle, Echo 📦
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37,99 € au lieu de 84,99 € 🔥
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 € 🔥
- Liseuse Kindle Paperwhite 16 Go à 154,99 € au lieu de 224,99 €
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 € 🔥
- Enceinte connectée Amazon Echo Dot Max à 54,99 € au lieu de 129,99 € 🔥
- Réveil connecté Amazon Echo Spot à 49,99 € au lieu de 119,99 € 🔥
- Amazon Echo Hub à 79,99 € au lieu de 199,99 € 🔥
- Écran connecté Amazon Echo Show 8 à 109,99 € au lieu de 219,99 € 🔥
- Caméra Blink Outdoor 4 à 24,99 € au lieu de 74,99 € 🔥
Les promos Black Friday services en ligne à saisir
- CyberGhost VPN à 1,59€/mois + 4 mois offerts (-87%)
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans (-75%)
- Promo stockage en ligne : pCloud Pack 3en1 à vie à 579€ au lieu de 1 517€
- ExpressVPN à 3,49 €/mois 2 ans + 4 mois offerts (-76%)
- Offre spéciale -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Forfait REDbySFR 250Go 5G Voyage à 12,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 6,01 €, + 3 mois offerts
- Intego ONE Complete à 2,71 €/mois pendant 2 ans (-50 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 40 $
Mac mini M6 : le petit Mac noté 8/10 passe sous les 900 €, à 889 €
Notre test du Mac mini M6 lui a attribué 8/10 : sa puce M6 y a obtenu 1 442 points en multicœur sous Cinebench R24, près de 56 % de mieux que le M4, sans chauffe ni bruit gênant. Nous trouvions son prix de 1 049 € élevé pour cette version 16 Go et 256 Go, 350 € de plus que son prédécesseur : Amazon le vend 160 € moins cher, à son prix le plus bas de l’année.
✅ Points forts
- Une puce M6 impressionnante : 210 points en monocœur et 1 442 en multicœur sous Cinebench R24 dans notre test.
- Silencieux et sobre : 2 à 3 W au repos, 40 à 45 W à pleine charge, selon nos mesures.
- À savoir : notre test regrette la fin du SSD modulaire, mieux vaut choisir dès l’achat la capacité dont vous aurez besoin.
Google Pixel 11 : 380 € de moins sur la version 512 Go notée 8/10, à 748,99 €
Notre test du Google Pixel 11 lui a donné 8/10, pour son design affiné, ses fonctions d’IA utiles et ses photos au grand-angle. Son écran OLED de 6,3 pouces monte à 120 Hz, et il a tenu 17 h 43 au test d’autonomie PCMark. Nous jugions son tarif difficile à 1 129 € en 512 Go : il passe ici sous les 750 €.
✅ Points forts
- Une autonomie en progrès : 17 h 43 sous PCMark, environ deux heures de plus que le Pixel 10.
- Des fonctions d’IA bien pensées : dont la retouche photo à la voix, saluée dans notre test.
- À savoir : sous forte charge, notre test a relevé un thermal throttling très prononcé, qui lui fait perdre près de 50 % de ses performances.
Surface Laptop 7 : 750 € de remise sur le PC Snapdragon X Elite noté 8/10, à 1 149 €
Cette version de 13,8 pouces associe la puce Snapdragon X Elite à 16 Go de mémoire et à un SSD de 1 To, selon la fiche Amazon. Notre test du Surface Laptop 7, mené sur la version 15 pouces la plus haut de gamme, lui a attribué 8/10 : nous avions salué la puissance de la puce, une autonomie flatteuse et un écran de très bon niveau.
✅ Points forts
- La puissance du Snapdragon X Elite : 931 points en multicœur sous Cinebench R24 sur notre modèle de test.
- Plus facile à réparer : un progrès relevé par notre test face aux précédents Surface Laptop.
- À savoir : les performances graphiques restent en retrait, et le port Surface Connect est toujours là, comme le regrettait notre test.
Sonos Ace : le casque noté 9/10 par notre rédaction perd 260 €, à 189 €
Notre test du Sonos Ace lui a attribué 9/10, pour sa sonorité ample et équilibrée, son excellente isolation et sa qualité de fabrication. Nous avons atteint 30 h 30 d’autonomie, et l’immersion en mode Dolby Atmos nous a convaincus. À 189 €, il coûte moins de la moitié de son prix barré.
✅ Points forts
- Une isolation excellente : efficace dès les plus basses fréquences, selon notre test.
- 30 h 30 d’autonomie : atteintes dans notre test, en aptX HD.
- À savoir : à 312 g, il pèse plus lourd que la moyenne, et nous avons trouvé les voix un peu en retrait.
Ryzen 7 7800X3D : le processeur gaming noté 8/10 à -43 %, à 283,99 €
Notre test du Ryzen 7 7800X3D lui a attribué 8/10 : grâce à ses 104 Mo de cache combiné, il prenait la première place sur Cyberpunk 2077, Forza Horizon 5 ou Red Dead Redemption 2. Sa consommation n’a jamais atteint 85 W sous Cinebench R20, pour un TDP de 120 W. Lancé à 509,99 €, il coûte ici 226 € de moins.
✅ Points forts
- Taillé pour le jeu : premier sur six jeux de notre protocole, de F1 22 à Shadow of the Tomb Raider.
- Efficace et tempéré : 84,62 W au maximum sous Cinebench R20, 82,4 °C au plus chaud.
- À savoir : il demande une carte mère AM5 et de la DDR5, et notre test le place derrière le Ryzen 7 7700X en création et en calcul.
Kindle Colorsoft : 135 € de moins sur la liseuse à écran couleur d’Amazon, à 164,99 €
Cette Kindle Colorsoft de 16 Go, modèle 2024, affiche couvertures et illustrations en couleur. Notre test de la Kindle Colorsoft, réalisé sur la Signature Edition, lui a attribué 6/10 : nous avons relevé très peu de rémanence et une liseuse très réactive, mais aussi les défauts habituels des dalles Kaleido 3.
✅ Points forts
- Une rémanence quasi absente : sur ce point, elle surclasse toutes les liseuses couleur que nous avons testées.
- 300 ppp en noir et blanc : et 150 ppp en couleur, selon notre test.
- À savoir : notre test regrettait l’enfermement dans les services Amazon et l’absence d’Audible pour Kindle en France.
Samsung 65QN70H : la TV Neo QLED Mini LED de 65 pouces perd 341 €, à 649 €
Ce téléviseur Samsung de 2026 associe une dalle 4K de 65 pouces (163 cm) à un rétroéclairage Mini LED, celui de la gamme Neo QLED, selon la fiche Amazon. Il s’appuie sur le processeur Crystal 4K optimisé par l’IA et sur la fonction Motion Xcelerator. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Le Mini LED en 65 pouces : le rétroéclairage de la gamme Neo QLED sur une diagonale de 163 cm.
- Au plus bas de l’année : 649 €, le prix le plus bas relevé par Amazon en 2026.
- À savoir : la fiche ne précise pas la fréquence de la dalle, vérifiez-la sur la page avant d’acheter si vous comptez jouer en 120 Hz.
Meta Quest 3S : le casque VR 128 Go avec Resident Evil 4 inclus, à 295,99 €
Ce casque de réalité virtuelle de 128 Go est vendu avec le jeu Resident Evil 4, selon la fiche Amazon, qui annonce 8 Go de mémoire vive, des retours haptiques améliorés et un bouton d’action. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- Resident Evil 4 inclus : le jeu est livré avec le casque.
- 64 € de remise : le prix passe de 359,99 € à 295,99 €.
- À savoir : Amazon l’a déjà vendu 289,99 € cette année, l’offre est bonne mais pas la plus basse.
Roborock Qrevo S Pro Set : le robot laveur à 18 500 Pa à moitié prix, à 299,99 €
Ce robot aspirateur laveur annonce une aspiration de 18 500 Pa et un système anti-enchevêtrement, selon la fiche Amazon. Sa station sèche les serpillières à l’air chaud et s’autonettoie à haute température, et le robot évite les obstacles grâce à sa navigation intelligente. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- 300 € de remise : le prix est divisé par deux, de 599,99 € à 299,99 €.
- Une station complète : séchage à l’air chaud et autonettoyage à haute température.
- À savoir : « Set » désigne un pack, vérifiez sur la page les accessoires fournis avant de le comparer à un Qrevo S Pro vendu seul.
Acer Predator X34V : l’écran OLED incurvé de 34 pouces à -52 %, à 569,99 €
Cet écran gaming incurvé de 34 pouces utilise une dalle OLED UW-QHD (3 440 x 1 440 pixels), à 175 Hz et 0,1 ms, compatible Nvidia G-Sync, selon la fiche Amazon. Il propose deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un USB-C qui recharge en 65 W. Nous ne l’avons pas testé.
✅ Points forts
- OLED et 175 Hz : une dalle ultra-large pensée pour le jeu, avec un temps de réponse de 0,1 ms.
- Un USB-C à 65 W : un seul câble pour afficher et recharger un PC portable compatible.
- À savoir : le prix barré de 1 199,90 € est celui d’Amazon, l’écran était déjà à 599,99 € ces 30 derniers jours.
Black Friday et Cyber Monday : combien de temps durent ces offres ?
Le Black Friday, c’est aujourd’hui, vendredi 27 novembre, et le Cyber Monday tombe le lundi 30. Pour chacune des 100 offres de cette sélection, Amazon affiche une fin de promotion au lundi 30 novembre au soir, mais un prix peut remonter ou un produit s’épuiser avant cette date. Toutes nos sélections du moment sont réunies sur notre page Black Friday.
Comment repérer une vraie bonne affaire pendant le Black Friday ?
Comparez d’abord le prix à son historique : nous n’avons retenu ici que des produits qu’Amazon ne vendait pas moins cher ces 30 derniers jours, mais certains, comme l’iPad Air 13 pouces M4 ou les AirPods Pro 3, sont déjà descendus plus bas plus tôt dans l’année. Lisez ensuite la configuration exacte : le Lenovo IdeaPad Slim 3 à 429,99 € est livré sans chargeur, et un même nom de PC portable peut cacher plusieurs processeurs. Enfin, regardez sur la page produit qui vend et qui expédie, surtout pour les smartphones et les montres très demandés.