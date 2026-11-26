La Garmin Instinct E intègre des profils pour la course, le vélo, la randonnée ou encore la natation. Pour cet usage, elle affiche une résistance à l’eau de 10 ATM. Contrairement à d’autres montres qui disposent d’un écran en couleur, elle est équipée d’un modèle monochrome transflectif conçu pour rester parfaitement lisible au soleil. La navigation dans les menus se fait à l’aide de boutons physiques.

Les amateurs de randonnées et de promenades improvisées peuvent utiliser la fonction TracBack, qui aide à revenir sur ses pas en suivant le trajet enregistré afin de sécuriser les trajets. Côté endurance, comptez jusqu’à 14 jours en mode montre connectée, jusqu’à 21 heures en mode GPS seul, ou jusqu’à 14 heures avec tous les systèmes de positionnement activés.