La caméra d’intérieur orientable Ring 2K est conçue pour suivre les déplacements des personnes et des animaux présents dans son champ de vision. Amazon la propose à 34,99 € au lieu de 69,99 € pour le Black Friday.
Si les caméras de surveillance d’extérieur sont utiles pour détecter les visites indésirables, celles prévues pour l’intérieur peuvent notamment permettre de surveiller des animaux de compagnie ou d’être alerté lorsqu’un membre du foyer rentre à la maison. La caméra intérieure orientable Ring 2K, proposée à 34,99 € par Amazon durant le Black Friday, permet ce genre d’usage. Ce modèle intègre une tête motorisée, une définition 2K et un système audio bidirectionnel pour voir et communiquer à distance, le tout depuis un smartphone.
La caméra intérieure orientable Ring 2K est disponible à 34,99 € au lieu de 69,99 € chez Amazon pendant le Black Friday.
Pourquoi choisir la caméra Ring 2K ?
- Pour son orientation motorisée : vous pouvez déplacer la caméra depuis l’application afin d’observer différentes parties de la pièce.
- Pour son suivi automatique : elle accompagne les déplacements d’une personne ou d’un animal détecté, sans ajustement manuel du cadrage.
- Pour son cache de confidentialité : un obturateur intégré permet de désactiver la caméra et le microphone lorsque vous êtes chez vous.
Une caméra qui suit les invités (et intrus) à la trace
La Ring 2K intègre une motorisation qui assure une couverture horizontale de 360° et verticale de 175°, en faisant pivoter son objectif. La caméra diffuse une image de 2 560 × 1 440 pixels et dispose d’une vision nocturne infrarouge, ce qui la rend efficace de jour comme de nuit. Quant à son haut-parleur et son microphone, ils vous permettent de parler à une personne présente sur place en utilisant l’application mobile Ring sur votre smartphone. Elle se connecte au réseau Wi-Fi 2,4 GHz et doit être branchée au secteur pour fonctionner.
Le direct accessible, l'historique sur abonnement
La vidéo en direct et le suivi automatique fonctionnent sans abonnement, ce qui s’avère suffisant pour une surveillance classique. En revanche, si vous désirez pouvoir accéder aux enregistrements des événements, souscrire à un abonnement Ring est obligatoire.
✅ Les points forts
- Vidéo 2K et vision nocturne infrarouge.
- Orientation motorisée et suivi automatique.
- Obturateur désactivant la caméra et le microphone.
❌ Les limites
- Abonnement nécessaire pour visionner les événements enregistrés.
- Alimentation sur secteur obligatoire.
Pour le Black Friday, Amazon réduit de 35 € le prix de la caméra Ring, destinée à un usage à l’intérieur.
La caméra motorisée Ring 2K convient aux personnes qui désirent pouvoir jeter un œil à l’intérieur de leur domicile quand elles le souhaitent, et pouvoir communiquer à distance avec les membres de leur foyer.
Néanmoins, si vous désirez avoir accès à un historique vidéo sans avoir à payer un abonnement, une caméra dotée d’un stockage local peut s’avérer plus adaptée à vos besoins.
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