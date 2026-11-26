La caméra motorisée Ring 2K convient aux personnes qui désirent pouvoir jeter un œil à l’intérieur de leur domicile quand elles le souhaitent, et pouvoir communiquer à distance avec les membres de leur foyer.

Néanmoins, si vous désirez avoir accès à un historique vidéo sans avoir à payer un abonnement, une caméra dotée d’un stockage local peut s’avérer plus adaptée à vos besoins.