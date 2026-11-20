Le Pixel 11 Pro est le dernier smartphone haut de gamme de Google, et il bénéficie actuellement de 25 % de réduction chez Amazon durant le Black Friday. Cela permet de l’obtenir pour 899 € dans sa version de 256 Go.
Avec son Pixel 11 Pro, Google propose un smartphone haut de gamme sous Android tout en restant sur une diagonale de 6,3 pouces. Dans sa version dotée d’un espace de stockage de 256 Go, il coûte habituellement 1 199 €, mais Amazon le propose à 899 € à l’occasion du Black Friday. Différents coloris sont disponibles à ce prix. Ce terminal s’adresse notamment aux amateurs de belles photos qui désirent profiter d’une proposition équilibrée et boostée à l’IA.
Le Google Pixel 11 Pro avec 256 Go de stockage est disponible à 899 € au lieu de 1 199 € durant le Black Friday d’Amazon.
Pourquoi choisir le Google Pixel 11 Pro ?
- Pour sa partie photo : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle et un téléobjectif optique 5× offrent de nombreuses possibilités de prises de vue.
- Pour son écran : la dalle OLED de 6,3 pouces adapte son rafraîchissement de 1 à 120 Hz.
- Pour son stockage : les 256 Go offrent de la place pour les photos, les applications et les contenus téléchargés, et le cloud de Google complète la proposition.
Un smartphone Google très doué pour la photo
Le Google Pixel 11 Pro a de nombreuses qualités. On peut citer sa dalle OLED LTPO de 6,3 pouces et son interface Android qui fait la part belle aux nombreux outils et services de Google, comme Gemini. Mais comme l’explique notre test, qui lui a accordé la note de 8 sur 10, c’est surtout la partie photo du terminal qui vaut le détour. Elle comprend un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif 5x de 48 mégapixels. Une proposition qui offre de multiples possibilités de prises de vue avec, en complément, de nombreux outils IA pour optimiser le rendu.
Quelques concessions au niveau des performances
Les smartphones de Google n’ont jamais été des monstres de performance brute, et c’est aussi le cas du Pixel 11 Pro. Sa puce Tensor G6 ne peut pas rivaliser avec un Snapdragon haut de gamme de dernière génération. Pour autant, il reste tout à fait possible de jouer sur ce modèle, y compris aux titres un peu gourmands à condition de ne pas viser les graphismes maximums.
✅ Les points forts
- Trois appareils photo arrière, dont un téléobjectif 5x.
- Écran OLED de 6,3 pouces à rafraîchissement adaptatif.
- Stockage de 256 Go.
❌ Les limites
- Performances graphiques modestes.
- Chargeur secteur vendu séparément.
Pour le Black Friday, Amazon propose le Google Pixel 11 Pro de 256 Go à 899 € dans différents coloris.
Sous la barre des 900 €, le Google Pixel 11 Pro se présente comme un photophone très intéressant à mettre entre les mains des amateurs de belles prises de vue. Quant à ses performances, elles sont adaptées à de nombreux usages, notamment autour de l’intelligence artificielle.
Si vous possédez un Google Pixel 10 Pro, l’écart technologique entre les deux modèles ne semble cependant pas suffisamment important pour justifier de le remplacer par le Pixel 11 Pro. De même, les joueurs exigeants devraient peut-être s’intéresser à un terminal d’une autre marque, plus investie dans les performances graphiques.
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