Sous la barre des 900 €, le Google Pixel 11 Pro se présente comme un photophone très intéressant à mettre entre les mains des amateurs de belles prises de vue. Quant à ses performances, elles sont adaptées à de nombreux usages, notamment autour de l’intelligence artificielle.

Si vous possédez un Google Pixel 10 Pro, l’écart technologique entre les deux modèles ne semble cependant pas suffisamment important pour justifier de le remplacer par le Pixel 11 Pro. De même, les joueurs exigeants devraient peut-être s’intéresser à un terminal d’une autre marque, plus investie dans les performances graphiques.