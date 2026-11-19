Mammotion vous propose ici une véritable offre Black Friday. Vous pouvez dès à présent cumuler jusqu’à 300 € de réduction pour votre LUBA mini 2 AWD 1000. En prime, les clients recevront également gratuitement un support de nettoyage pour tondeuse avec leur achat.

Mammotion propose également une offre groupée comprenant un mini-garage. Découvrez pourquoi ce compagnon de dernière génération vous invite à laisser votre tondeuse au cabanon.

À noter : les nouveaux inscrits sur la boutique officielle de Mammotion bénéficient en plus d’un bon d’achat de 50 €.