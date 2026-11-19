Qui dit Black Friday dit promotion à ne surtout pas manquer. Mammotion vous propose son robot tondeuse LUBA mini 2 AWD 1000 avec une remise allant jusqu'à 300 € !
Mammotion vous propose ici une véritable offre Black Friday. Vous pouvez dès à présent cumuler jusqu’à 300 € de réduction pour votre LUBA mini 2 AWD 1000. En prime, les clients recevront également gratuitement un support de nettoyage pour tondeuse avec leur achat.
Mammotion propose également une offre groupée comprenant un mini-garage. Découvrez pourquoi ce compagnon de dernière génération vous invite à laisser votre tondeuse au cabanon.
À noter : les nouveaux inscrits sur la boutique officielle de Mammotion bénéficient en plus d’un bon d’achat de 50 €.
Découvrez les offres Black Friday sur le LUBA mini 2 :
Commandez votre robot tondeuse depuis votre canapé
Une prise en main facilitée
En recevant votre LUBA mini 2 AWD 1000, il n'est pas nécessaire d'installer des câbles périmétriques ni de mettre en place une station de base RTK physique, tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'application Mammotion. Elle est disponible sur votre smartphone, sous Android comme sous iOS. Administrez directement votre robot tondeuse à distance. Quelle que soit la météo, il tond votre pelouse au rythme et aux horaires de votre choix.
Son mode DropMow lui permet d’entamer sa première tonte à la sortie de son carton sans avoir à faire de repérage au préalable. Sinon, laissez-le cartographier votre jardin. Une fois qu’il aura pris ses marques, Il peut enregistrer jusqu’à 10 cartes de 1000 m² de surface, Il vous suffit de décider à quel moment il doit commencer son travail.
Il s’adapte aux terrains vallonnés ou irréguliers et peut franchir des pentes allant jusqu’à 80 %, soit 38,6°. Les obstacles ne lui posent aucun problème : le LUBA mini 2 AWD 1000 est capable d’identifier plus de 300 types d’obstacles et de détecter les meubles et objets à proximité, même ceux mesurant seulement 2,5 × 2,5 cm.
Un travail complet, de jour comme de nuit
Selon votre besoin, définissez par exemple une zone d’exclusion, ou changez ses horaires d’activité. Votre robot tondeuse est équipé d’un phare, qui lui permet de travailler dans différentes conditions lumineuses.
Son module 4G intégré dispose de 3 ans de données à partir de votre date d’achat et le service NetRTK iNavi est gratuit à vie. Le moteur de votre LUBA mini 2 AWD 1000 ne dépasse pas les 65 dB de bruit. Un disque de coupe fixe de 12 cm est spécialement conçu pour la découpe des bords, ce qui lui permet de tondre efficacement jusqu’à 5 cm des bordures, massifs et autres murs.
N’attendez pas davantage pour vous équiper avec un robot tondeuse autonome, discret et performant.
Cumulez les cadeaux et les réductions dès maintenant
Ce robot tondeuse est certainement l’un des meilleurs objets connectés à (vous) offrir pour ce Black Friday 2026. Commencez par obtenir le cadeau de bienvenue, soit un rabais de 50 €, en tant que nouveau client sur la boutique en ligne officielle Mammotion
Avec la réduction consentie pour ce Black Friday 2026, vous économisez jusqu’à 300 €. Cette différence est calculée sur le prix pratiqué hors période promotionnelle.
Le prix de votre LUBA mini 2 AWD 1000 chute à 1199 € seulement et le pack avec le mini garage est disponible pour 1249€.
Nous vous rappelons qu’il vous est livré avec un support de lavage offert.
À toutes fins utiles, le SAV de Mammotion est joignable 24/7. Votre robot tondeuse est garanti 3 ans. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus avec votre achat.