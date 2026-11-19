Si vous prenez les transports en commun pour vous rendre au travail, il est possible que vous ayez besoin de passer de votre smartphone à votre ordinateur une fois arrivé au bureau. Le Sony WH-1000XM5 vous évite d’avoir à jongler entre vos appareils grâce à sa connexion multipoint, qui lui permet de rester connecté à deux appareils en même temps. Ses commandes tactiles permettent de gérer la lecture et le volume directement sur l’écouteur, tandis qu’un mode ambiant laisse passer les sons extérieurs si vous avez besoin de garder le contact avec votre entourage.

Notre test du Sony WH-1000XM5 a accordé la note de 9 sur 10 au casque, en saluant notamment ses qualités d’isolation et ses nombreux réglages. Son autonomie peut monter jusqu’à 30 heures, ce qui permet d’espacer les recharges.