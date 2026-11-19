Le casque sans fil Sony WH-1000XM5 bénéficie d’une réduction de 43 % chez Amazon pendant le Black Friday : son prix passe de 419 € à 237,83 €, et sa livraison est offerte à tous les clients du site.
Qu’il s’agisse d’atténuer les bruits dans les transports en commun ou de limiter l’impact des conversations de bureau au travail, l’usage d’un casque doté d’une réduction active du bruit efficace peut tout changer. Si vous ne savez pas vers quel modèle vous tourner, sachez qu’en ce moment, Amazon propose le Sony WH-1000XM5 à 237,83 €. Il s’agit d’un casque Bluetooth qui a déjà largement fait ses preuves, et qui peut convenir pour un usage régulier en déplacement ou en télétravail.
Le casque Sony WH-1000XM5 à réduction de bruit est disponible à 237,83 € chez Amazon durant le Black Friday.
Pourquoi choisir le Sony WH-1000XM5 ?
- Pour sa réduction active du bruit : elle atténue les sons environnants pour mieux profiter de sa musique ou se concentrer.
- Pour sa connexion multipoint : le casque peut rester connecté à un ordinateur et à un smartphone en même temps afin de passer facilement de l’un à l’autre.
- Pour son autonomie : Sony annonce jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée.
Un casque pratique au bureau comme à l’extérieur
Si vous prenez les transports en commun pour vous rendre au travail, il est possible que vous ayez besoin de passer de votre smartphone à votre ordinateur une fois arrivé au bureau. Le Sony WH-1000XM5 vous évite d’avoir à jongler entre vos appareils grâce à sa connexion multipoint, qui lui permet de rester connecté à deux appareils en même temps. Ses commandes tactiles permettent de gérer la lecture et le volume directement sur l’écouteur, tandis qu’un mode ambiant laisse passer les sons extérieurs si vous avez besoin de garder le contact avec votre entourage.
Notre test du Sony WH-1000XM5 a accordé la note de 9 sur 10 au casque, en saluant notamment ses qualités d’isolation et ses nombreux réglages. Son autonomie peut monter jusqu’à 30 heures, ce qui permet d’espacer les recharges.
Un casque sans fil qui aurait pu être plus compact
Le casque WH-1000XM5 de Sony est confortable à porter, mais il faut tenir compte du fait que ses oreillettes ne se replient pas vers l’intérieur de l’arceau. Il occupe donc davantage de place dans un sac qu’un casque pliable, et sa housse de transport s’avère assez volumineuse.
✅ Les points forts
- Réduction active du bruit et mode ambiant.
- Connexion Bluetooth à deux appareils.
- Jusqu’à 30 heures d’autonomie annoncées avec réduction de bruit.
❌ Les limites
- Arceau non pliable pour le transport.
- Port USB-C qui ne prend pas en charge l’audio USB.
Disponible pour 237,83 € au lieu de 419 €, le casque Sony WH-1000XM5 bénéficie de 43 % de remise chez Amazon.
Le casque sans fil Sony WH-1000XM5 convient aux personnes qui ne peuvent pas se passer de musique au quotidien, ou encore à celles qui ont tendance à travailler dans un environnement bruyant. Sa réduction de bruit très efficace et sa connexion multipoint sont de vrais atouts.
Par contre, si vous cherchez un casque pliable qui prend peu de place quand vous ne le portez pas, ce n’est peut-être pas le modèle auquel vous devez vous intéresser en priorité.
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