Les iPhone ne sont pas des smartphones poids lourds de manière générale, mais avec son iPhone Air, Apple a décidé d’aller encore un peu plus loin. Avec ses 165 g et son épaisseur de 5,64 mm hors bloc photo, ce terminal haut de gamme, sorti l’année dernière, fait de son format l’un de ses principaux arguments.

En ce moment, l’iPhone Air 256 Go est disponible pour 979 € chez Amazon, dans le cadre des offres du Black Friday. Une offre qui peut intéresser les amateurs de smartphones faciles à manipuler, qui ne veulent pas, pour autant, faire de compromis sur la puissance.