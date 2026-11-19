L’iPhone Air est l’un des smartphones les plus fins et plus légers d’Apple. Le prix de sa version 256 Go s’allège aussi sur Amazon à l’approche du Black Friday : il passe de 1 329 € à 979 €.
Les iPhone ne sont pas des smartphones poids lourds de manière générale, mais avec son iPhone Air, Apple a décidé d’aller encore un peu plus loin. Avec ses 165 g et son épaisseur de 5,64 mm hors bloc photo, ce terminal haut de gamme, sorti l’année dernière, fait de son format l’un de ses principaux arguments.
En ce moment, l’iPhone Air 256 Go est disponible pour 979 € chez Amazon, dans le cadre des offres du Black Friday. Une offre qui peut intéresser les amateurs de smartphones faciles à manipuler, qui ne veulent pas, pour autant, faire de compromis sur la puissance.
Pourquoi choisir l’iPhone Air ?
- Pour sa légèreté : ses 165 g limitent le poids à transporter malgré son grand format.
- Pour son écran : la dalle OLED de 6,5 pouces bénéficie d’un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.
- Pour son stockage : les 256 Go permettent de conserver vos applications iOS, vos photos et vos autres contenus téléchargés avec une marge confortable.
Un smartphone Apple à la fois maniable et performant
L’iPhone Air associe une grande surface d’affichage à un châssis fin, ce qui constitue son intérêt le plus immédiat. Il est également doté d’une puce A19 Pro qui lui permet d’offrir des performances élevées pour les applications et les jeux. La combinaison de ces caractéristiques permet, notamment, de jouer de manière confortable, mais les jeux exigeants peuvent faire chauffer le smartphone.
Notre test de l’iPhone Air lui a accordé la note de 8 sur 10, en saluant son écran très lumineux, sa légèreté et ses performances globales, sans omettre certains petits défauts à prendre en considération.
Un choix de format qui implique des compromis
Notre test souligne, en effet, que la finesse de l’iPhone Air a contraint Apple à faire des concessions au niveau des composants. La batterie du smartphone, tout d’abord, est petite, ce qui lui donne une autonomie d’une journée au maximum. Il n’y a pas non plus de lecteur de carte SIM, ce qui implique d’utiliser obligatoirement une eSIM.
✅ Les points forts
- Poids de 165 g et châssis particulièrement fin.
- Grand écran OLED avec ProMotion jusqu’à 120 Hz.
- Puce A19 Pro et stockage de 256 Go.
❌ Les limites
- Autonomie limitée pour les journées intensives.
- Compatible eSIM uniquement.
Amazon allège le prix de l’iPhone Air de 256 Go, qui passe de 1 329 € à 979 € pendant une durée limitée.
L’iPhone Air est intéressant pour les utilisateurs attachés à iOS qui trouvent les grands smartphones trop lourds. Il a l’avantage d’être fin, léger et puissant, et son bel écran OLED est aussi un vrai atout.
Néanmoins, il faut être prêt à recharger le terminal quotidiennement pour pouvoir en profiter. Vérifiez aussi que votre opérateur propose l’eSIM avec votre forfait, sans quoi vous ne pourrez pas utiliser votre forfait mobile sur votre nouvel iPhone Air.
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