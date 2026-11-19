L’un des aspirateurs-robots laveurs les plus avancés d’ECOVACS bénéficie déjà d’une importante réduction pour le Black Friday. En effet, le DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit est actuellement proposé à 799 € au lieu de 1 299 € sur Amazon, ce qui correspond à 500 € de remise.
Un aspirateur-robot haut de gamme peut facilement coûter plus de 1 000 €, surtout quand il associe l’aspiration et le lavage des sols et s’accompagne d’une station multifonction. Heureusement, il ne vous aura sans doute pas échappé que le Black Friday se déroule en ce moment, notamment sur Amazon.
C’est chez ce cybermarchand que l’on trouve l’aspirateur-robot laveur ECOVACS DEEBOT X12S OmniCyclone Care Kit à 799 € au lieu de 1 299 €, soit une baisse de 38 %. Cette offre est valable jusqu’au 30 novembre 2026. Si vous cherchez un appareil capable de nettoyer tout votre intérieur de façon autonome, c’est une offre qui peut vous séduire.
Un rouleau toujours propre pour laver les sols
Contrairement à beaucoup d’aspirateurs-robots laveurs du marché, le DEEBOT X12S OmniCyclone n’embarque pas deux serpillières circulaires pour laver le sol. À la place, il mise sur la technologie OZMO ROLLER 3.0 développée par ECOVACS : cette dernière repose sur un rouleau de 27 cm de long qui applique une pression descendante de 4 000 Pa et effectue 260 tours par minute pour décoller un maximum de saleté.
Pendant son passage, 32 jets sous pression rincent le rouleau en continu à l’eau propre. En complément, la technologie FocusJet pulvérise un mélange d’eau et de produit nettoyant sur les taches tenaces, comme les traces de café ou de sauce soja. Le robot laisse agir le mélange pendant 15 à 30 secondes avant de passer le rouleau.
Enfin, à l’approche d’un tapis, le rouleau se soulève de 15 mm et un couvercle l’isole des fibres, ce qui évite de le mouiller.
Une navigation qui s’adapte à votre intérieur
Il n’est pas rare qu’un constructeur d’aspirateurs-robots recommande de préparer le terrain avant de lancer l’appareil, mais ce n’est pas le cas d’ECOVACS. Grâce à son système de navigation AIVI 3D 4.0, le DEEBOT X12S OmniCyclone identifie les câbles, les pieds de chaise, les animaux et différents objets afin d’adapter sa trajectoire en temps réel.
Ses grandes roues lui permettent de franchir un seuil simple de 2,5 cm ou deux obstacles successifs totalisant jusqu’à 5 cm, tandis que sa hauteur de seulement 98 mm lui permet de passer sous de nombreux meubles.
Et peu importe la taille de votre logement : ce robot utilise le système PowerBoost Plus pour se recharger à chaque passage à sa station en cours de cycle. Cela lui permet de récupérer jusqu’à 13 % d’autonomie en trois minutes d’arrêt et de travailler longtemps, y compris dans les grands logements, sans manquer de batterie.
Une station sans sac qui réduit les manipulations
Une fois sa mission accomplie, le robot-aspirateur laveur rejoint sa station OmniCyclone. Celle-ci vide le bac à poussière grâce à la technologie cyclonique PureCyclone 2.0, qui n’utilise pas de sac jetable.
La station lave également le rouleau avec de l’eau propre chauffée jusqu’à 75°C. Elle évacue ensuite l’eau sale, rince son plateau et sèche les circuits d’air ainsi que les éléments humides. Tout ce que vous avez à faire est de remplir et de vider les réservoirs lorsque l’application mobile ECOVACS HOME vous le demande.
Enfin, cette édition Care Kit comprend des consommables supplémentaires d’une valeur de 45 €. Deux brosses latérales, une brosse principale et trois filtres viennent compléter les éléments déjà fournis. Vous n’avez donc pas à prévoir d’achat de consommables avant un petit bout de temps grâce à cet ensemble complet.