Contrairement à beaucoup d’aspirateurs-robots laveurs du marché, le DEEBOT X12S OmniCyclone n’embarque pas deux serpillières circulaires pour laver le sol. À la place, il mise sur la technologie OZMO ROLLER 3.0 développée par ECOVACS : cette dernière repose sur un rouleau de 27 cm de long qui applique une pression descendante de 4 000 Pa et effectue 260 tours par minute pour décoller un maximum de saleté.

Pendant son passage, 32 jets sous pression rincent le rouleau en continu à l’eau propre. En complément, la technologie FocusJet pulvérise un mélange d’eau et de produit nettoyant sur les taches tenaces, comme les traces de café ou de sauce soja. Le robot laisse agir le mélange pendant 15 à 30 secondes avant de passer le rouleau.

Enfin, à l’approche d’un tapis, le rouleau se soulève de 15 mm et un couvercle l’isole des fibres, ce qui évite de le mouiller.