GTA 6 sort le 19 novembre et demande jusqu’à 212 Go d’espace libre sur PS5, de quoi pousser les joueurs à libérer de la place. Amazon vend le SanDisk Optimus GX Pro 850P 1 To, sous licence officielle PS5 et livré avec son dissipateur, à 259,15 € au lieu de 331,99 €, mais nous ne l’avons pas testé et sa facture reste élevée face à des SSD sans licence.
Le SanDisk Optimus GX Pro 850P est un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 conçu pour l’emplacement d’extension de la PS5 et de la PS5 Pro. Amazon propose la version 1 To à 259,15 € au lieu de 331,99 €, soit 72,84 € de remise et 22 % d’économie, dans le cadre de son offre Pré-Black Friday. Le dissipateur thermique est livré avec le disque, un accessoire que Sony exige sur les SSD M.2 de sa console.
Amazon annonce cette offre jusqu’au 30 novembre. Elle s’adresse aux joueurs qui veulent installer GTA 6 sans effacer le reste de leur ludothèque, à condition d’accepter un tarif supérieur à celui de SSD sans licence.
Le SanDisk Optimus GX Pro 850P 1 To est à 259,15 € au lieu de 331,99 € chez Amazon, licence PS5 et dissipateur compris.
Pourquoi choisir le SanDisk Optimus GX Pro 850P 1 To ?
- Une licence officielle PS5 : Le fabricant destine ce SSD à la PS5 et à la PS5 Pro sous licence officielle, un repère rassurant quand on achète un disque tiers pour sa console.
- Un dissipateur déjà fourni : Sony en exige un sur les SSD M.2 de la PS5, et celui-ci arrive avec le disque. Aucun accessoire à ajouter au panier.
- Jusqu’à 7 300 Mo/s : Le fabricant annonce cette lecture séquentielle pour les capacités de 1 à 4 To, bien au-dessus des 5 500 Mo/s minimum recommandés par Sony.
Installer GTA 6 sans trier sa ludothèque
GTA 6 réclame jusqu’à 212 Go libres selon la console, soit un peu plus d’un cinquième de ce 1 To. Le reste de la capacité accueille vos autres jeux. L’emplacement M.2 de la PS5 accepte les SSD NVMe PCIe 4.0 de 250 Go à 8 To, ce qui couvre ce modèle.
Il convient à un joueur dont la console est déjà pleine et qui veut y ajouter GTA 6 en gardant ses autres titres. Il compte moins si vous jouez à peu de jeux, ou si vous n’avez pas besoin de plus d’espace tout de suite. Nous n’avons pas testé ce SSD : les débits cités sont ceux annoncés par le fabricant.
Face aux SSD sans licence, une facture plus lourde
Ce SanDisk coûte plus cher que les SSD NVMe sans licence PS5. Nous relayions le 10 novembre le Corsair MP600 Core XT 1 To à 178,87 € chez Amazon, un SSD livré nu, qui impose d’acheter un dissipateur à part. L’écart de 80,28 € se justifie donc en partie par la licence et le dissipateur, sans qu’on puisse dire en totalité. Pour situer ce modèle face au marché, notre comparatif des meilleurs SSD détaille les références que nous recommandons, avec le WD Blue SN5000 comme meilleur choix.
✅ Les points forts
- Licence officielle PS5 et PS5 Pro
- Dissipateur thermique livré avec le disque
- Jusqu’à 7 300 Mo/s annoncés en lecture séquentielle
- 72,84 € de remise sur le prix barré par Amazon, soit 22 %
- Vendu par Amazon, en stock lors du relevé du 18 novembre
❌ Les limites
- Tarif élevé face à des SSD sans licence, comme le Corsair à 178,87 € relayé le 10 novembre
- Modèle non testé par Clubic
- 1 To seulement, dont plus d’un cinquième pour GTA 6
- Prix barré fourni par Amazon, sans plus bas sur 30 jours vérifié
Offre Pré-Black Friday annoncée par Amazon jusqu’au 30 novembre, en stock lors de notre relevé du 18 novembre : le SSD SanDisk 1 To à 259,15 €.
À 259,15 €, ce SSD répond à un besoin précis : ajouter un téraoctet à sa PS5 avant GTA 6, sans rien acheter d’autre puisque la licence et le dissipateur sont fournis. La remise de 72,84 € est calculée sur le prix barré par Amazon. Elle ne change pas la position du produit : c’est un SSD haut de gamme pour la console, pas un SSD à petit prix.
Si votre budget prime, un SSD sans licence laisse environ 80 € d’écart pour acheter un dissipateur. Si vous préférez un disque pensé pour la console et prêt à installer, cette offre tient la route. Gardez en tête que nous n’avons pas testé le SanDisk, et vérifiez que le prix affiché sur Amazon est toujours celui de notre relevé du 18 novembre.
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