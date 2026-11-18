Le SanDisk Optimus GX Pro 850P est un SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 conçu pour l’emplacement d’extension de la PS5 et de la PS5 Pro. Amazon propose la version 1 To à 259,15 € au lieu de 331,99 €, soit 72,84 € de remise et 22 % d’économie, dans le cadre de son offre Pré-Black Friday. Le dissipateur thermique est livré avec le disque, un accessoire que Sony exige sur les SSD M.2 de sa console.

Amazon annonce cette offre jusqu’au 30 novembre. Elle s’adresse aux joueurs qui veulent installer GTA 6 sans effacer le reste de leur ludothèque, à condition d’accepter un tarif supérieur à celui de SSD sans licence.