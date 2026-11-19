Nous voici à huit jours du vendredi 27 novembre, et le Black Friday 2026 entre dans sa phase la plus intense chez les e-commerçants. Boulanger, la Fnac, Darty et Cdiscount ont lancé leurs promotions depuis plusieurs jours déjà, et Amazon les rejoint ce jeudi 19 novembre avec l'ouverture de sa Black Friday Week.
Si vous cherchez un smartphone, une tablette, un téléviseur, un PC portable, un casque ou des écouteurs sans fil, ou n'importe quel autre produit tech à prix cassé, ce direct est fait pour vous. La rédaction de Clubic y ajoute au fil de la journée les offres qui valent vraiment le coup, avec le prix vérifié chez le marchand et notre avis, les plus récentes apparaissant en haut. Comme la page est mise à jour au rythme des ventes flash, n'hésitez pas à repasser régulièrement si vous ne trouvez pas votre bonheur du premier coup.
Les meilleures offres Black Friday en DIRECT
17:24Montre connectée Samsung Galaxy Watch9
La montre connectée Samsung Galaxy Watch9 40 mm Bluetooth en coloris Crème est à 388,32 € au lieu de 409,99 € sur Amazon, vendue et expédiée par Amazon. La remise reste modeste, mais elle concerne la dernière génération de montres Samsung, encore rarement en promotion. Le coloris Graphite est quant à lui affiché à 399,99 €, avec un délai de livraison bien plus long.
Le produit en bref :
- Puce Snapdragon Wear Elite et assistant Gemini intégré
- Coach sommeil, running et fitness avec suivi cardiaque
- Batterie de 390 mAh dans un boîtier compact de 40 mm
17:18Vélo électrique Crivit Classique
Le vélo électrique Crivit Classique est à 899 € chez Lidl, contre 1 199 € affichés par l'enseigne avant sa Black Week. Ce vélo de ville à cadre ouvert, facile à enjamber, vise les trajets du quotidien avec une assistance simple et une batterie qui se retire pour être rechargée à la maison ou au bureau. À moins de 900 €, il fait partie des vélos électriques les plus abordables du moment.
Le produit en bref :
- Moteur dans le moyeu arrière de 250 W et 40 Nm
- Batterie amovible de 355 Wh intégrée à la tige de selle
- Cadre ouvert en aluminium et fourche suspendue
17:07Vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 Laser Outdoor Collection
Le vidéoprojecteur XGIMI MoGo 4 Laser en pack Outdoor Collection est à 599 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 949 €. Vendu par XGIMI et expédié par Amazon, ce pack ajoute au projecteur une base batterie, une toile de 70 pouces et quatre filtres, de quoi organiser une séance de cinéma en plein air sans rien acheter à côté. Le modèle seul est aussi en promotion à 499 € au lieu de 749 €. Le MoGo 4 figure d'ailleurs dans notre sélection des meilleurs vidéoprojecteurs portables.
Le produit en bref :
- Projection laser Full HD 1080p de 550 lumens ISO
- Google TV avec Netflix intégré et son signé Harman Kardon
- Jusqu'à 5 heures d'autonomie et rotation à 360°
17:00Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3
Le robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T50 Pro Omni Gen3 est à 299 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 599 €. Cette vente flash, vendue par Ecovacs et expédiée par Amazon, permet de s'offrir un robot avec station tout-en-un sous la barre des 300 €, là où ce type d'équipement coûte généralement bien plus cher. Pour le comparer aux modèles que nous avons testés, direction notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots.
Le produit en bref :
- Aspiration de 25 000 Pa et brosse anti-enchevêtrement ZeroTangle 3.0
- Station Omni avec vidage automatique, lavage des serpillières à 75 °C et séchage à 45 °C
- Profil de 8,1 cm pour passer sous les meubles bas
16:55Fire TV, Echo, Kindle : Amazon brade ses propres appareils
- Amazon Fire TV Stick 4K Max à 52,99 € au lieu de 114,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD à 23,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Echo Show 8 à 129,99 € au lieu de 219,99 €
- Amazon Echo Dot (2022) à 39,99 € au lieu de 89,99 €
- Réveil connecté Amazon Echo Spot à 59,99 € au lieu de 119,99 €
- Liseuse Kindle Paperwhite 16 Go à 154,99 € au lieu de 224,99 €
- Liseuse Kindle Colorsoft 16 Go à 164,99 € au lieu de 299,99 €
- Liseuse Kindle Colorsoft Signature Edition 32 Go à 199,99 € au lieu de 329,99 €
- Kindle Scribe Colorsoft 64 Go à 489,99 € au lieu de 699,99 €
16:47TV Samsung OLED 55S85H (2026)
Le téléviseur Samsung OLED 55S85H (2026) est à 899 € sur Amazon, contre un prix conseillé de 1 495,20 €. Cette vente flash, vendue et expédiée par Amazon, porte sur le modèle OLED le plus accessible de Samsung cette année, dévoilé en janvier aux côtés des S90H, S95H et S99H. De quoi passer à l'OLED en 55 pouces sans viser le haut de gamme.
Le produit en bref :
- Dalle OLED 4K jusqu'à 120 Hz, à l'aise en jeu
- Upscaling par IA et OLED HDR
- Vision AI Companion et Alexa intégrée
15:58 Sony Pulse Elite
Le casque gamer Sony Pulse Elite V2 passe à 109,99 € au lieu de 149,99 € chez Boulanger, qui le vend et l’expédie lui-même. Le casque sans fil officiel de PlayStation devient bien plus abordable, avec 40 € de remise sur un modèle pensé d’abord pour la PS5 mais qui fonctionne aussi sur PC.
Le produit en bref :
- Double connexion sans fil : dongle USB et Bluetooth
- Compatible PS5 et PC
- Jusqu’à 30 heures d’autonomie
15:53Apple iPhone Air
L’Apple iPhone Air 256 Go est à 979 € au lieu de 1 329 € sur Amazon, soit 350 € de remise sur le plus fin des iPhone. Le modèle est vendu et expédié par Amazon. À ce prix, il devient une vraie alternative aux modèles Pro pour qui privilégie la légèreté et un grand écran plutôt qu’un triple module photo.
Le produit en bref :
- Écran ProMotion de 6,5 pouces jusqu’à 120 Hz
- Puce A19 Pro, la même que sur les iPhone 17 Pro
- Caméra frontale Center Stage et eSIM uniquement
15:44Amazon Fire TV Stick HD
Le Fire TV Stick HD d'Amazon passe à 23,99 € au lieu de 64,99 €. Branché sur un port HDMI, il offre une seconde jeunesse à un vieux téléviseur en lui ajoutant Netflix, Prime Video, Disney+ et toutes les grandes applications de streaming, à un prix qui frôle l'achat impulsif.
Le produit en bref :
- Streaming en Full HD avec prise en charge du HDR
- Wi-Fi 6 pour une lecture plus stable
- Télécommande vocale Alexa avec boutons de raccourci
15:37Caméra Blink Outdoor 4
La caméra Blink Outdoor 4 tombe à 24,99 € au lieu de 74,99 €. Cette caméra de surveillance sans fil s'installe en quelques minutes, dehors comme à l'intérieur, et reste l'une des solutions les moins chères pour garder un œil sur son entrée ou son jardin.
Le produit en bref :
- Vidéo HD 1080p et vision nocturne infrarouge
- Jusqu'à deux ans d'autonomie sur piles
- Résistante aux intempéries, avec audio bidirectionnel
15:26Amazon Echo Dot (2022)
L'Amazon Echo Dot (2022) est à 39,99 € au lieu de 89,99 €. La petite enceinte connectée d'Amazon reste la porte d'entrée idéale vers Alexa, pour lancer de la musique, régler un minuteur ou piloter les objets connectés de la maison à la voix.
Le produit en bref :
- Un son plus riche que les générations précédentes
- Capteur de température intégré pour créer des routines
- Compatible Matter pour piloter la maison connectée
15:19Amazon Fire TV Stick 4K Max
Le Fire TV Stick 4K Max passe à 52,99 € au lieu de 114,99 €, soit plus de la moitié de remise sur le modèle le plus complet de la gamme, celui qu'on conseille pour profiter pleinement d'un téléviseur 4K.
Le produit en bref :
- 4K HDR avec Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos
- Wi-Fi 6E et 16 Go de stockage pour les applications
- Mode Ambient pour afficher œuvres d'art et widgets à l'écran
15:12Xiaomi Watch S5
La montre connectée Xiaomi Watch S5 46 mm est à partir de 118,91 € sur Amazon. À ce prix, c’est l’une des montres connectées les plus endurantes du moment. Xiaomi annonce jusqu’à trois semaines entre deux recharges en usage léger, et la montre ne fait pas l’impasse sur le GPS ni sur un écran lisible même en plein soleil.
Le produit en bref :
- Écran AMOLED de 1,48 pouce, jusqu’à 2 500 nits
- Jusqu’à 21 jours d’autonomie
- GPS, cartes hors ligne et plus de 150 modes sportifs
15:07Manette PS5 DualSense
La manette PS5 DualSense est à 59,99 € au lieu de 78,99 €. C'est le bon moment pour s'offrir une seconde manette et jouer à deux, ou pour remplacer une DualSense dont les sticks commencent à montrer des signes de fatigue.
Le produit en bref :
- Retour haptique pour ressentir chaque impact en jeu
- Gâchettes adaptatives à résistance variable
- Micro et haut-parleur intégrés
15:02Réveil connecté Amazon Echo Spot
Le réveil connecté Amazon Echo Spot descend à 59,99 € au lieu de 119,99 €. Pensé pour la table de chevet, il affiche l'heure, la météo ou le morceau en cours de lecture, tout en profitant de l'assistant Alexa pour gérer les alarmes à la voix.
Le produit en bref :
- Écran compact pour l'heure, la météo et les alarmes
- Haut-parleur suffisant pour écouter de la musique au quotidien
- Aucune caméra, pour une utilisation sereine dans la chambre
14:53Liseuse Kindle Paperwhite 16 Go
La liseuse Kindle Paperwhite 16 Go est à 154,99 € au lieu de 224,99 €. C'est la liseuse la plus équilibrée d'Amazon, avec un grand écran sans reflets qui se lit aussi bien en plein soleil que dans le noir.
Le produit en bref :
- Écran de 7 pouces à 300 ppi avec éclairage réglable
- Étanche IPX8, à emporter à la plage ou dans le bain
- Plusieurs semaines d'autonomie sur une charge
14:38Samsung Galaxy S26 FE 128 Go
Le Samsung Galaxy S26 FE 128 Go passe à 519 € au lieu de 799 €, soit 280 € de moins que son prix de lancement de la rentrée. À ce tarif, la version « Fan Edition » de la gamme Galaxy S26 devient l'un des smartphones les plus intéressants de cette Black Friday Week.
Le produit en bref :
- Écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces à 120 Hz
- Puce Exynos 2500 gravée en 3 nm
- Batterie de 4 900 mAh avec charge rapide 45 W
14:29Console Nintendo Switch 2
La console Nintendo Switch 2 est à 449 € au lieu de 499,99 €. Les remises sur la console de Nintendo restent rares, ce qui fait de cette offre une belle occasion de passer à la nouvelle génération avant les fêtes de fin d'année.
Le produit en bref :
- Écran LCD de 7,9 pouces en 1080p, jusqu'à 120 Hz
- Jusqu'à la 4K sur le téléviseur en mode salon
- Rétrocompatible avec la plupart des jeux Switch
14:17Aspirateur balai Dyson Cyclone V10
L'aspirateur balai Dyson Cyclone V10 tombe à 349 € au lieu de 479 €. Ce modèle sans fil a assez de puissance et d'endurance pour remplacer un aspirateur traîneau dans la plupart des logements.
Le produit en bref :
- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie
- Trois niveaux de puissance selon les surfaces
- Se transforme en aspirateur à main pour la voiture ou le canapé
14:06Google Pixel 11 256 Go
Le Google Pixel 11 256 Go passe à 649 € au lieu de 999 €, une baisse de 350 € à peine trois mois après sa sortie, pour un smartphone qui mise sur la photo et les fonctions d'IA de Google.
On retrouve également le smartphone dans sa version Pro à 899 € au lieu de 1 199 € et Pro XL à 1 067,85 € au lieu de 1 399 €.
Le produit en bref :
- Écran OLED Actua de 6,3 pouces jusqu'à 120 Hz
- Puce Tensor G6 et 12 Go de RAM
- Batterie de 4 985 mAh et sept ans de mises à jour
14:01Enceinte Sonos Play
L'enceinte Sonos Play est à 279 € au lieu de 349 €. La nouvelle enceinte nomade de Sonos s'intègre aussi bien au système multiroom de la maison qu'elle se glisse dans un sac pour un après-midi à l'extérieur.
Le produit en bref :
- Wi-Fi et Bluetooth, compatible AirPlay 2
- Ausqu'à 24 heures d'autonomie
- Étanche IP67 et résistante aux chocs
Quelles sont les dates du Black Friday 2026 ?
Le Black Friday 2026 a lieu le vendredi 27 novembre, au lendemain de Thanksgiving, que les Américains célèbrent le quatrième jeudi de novembre. Il est suivi du Cyber Monday le lundi 30 novembre, qui marque la fin de l'opération chez la plupart des marchands. Dans les faits, les promotions ont commencé bien plus tôt : les premières offres sont apparues dès le début du mois chez Boulanger, la Fnac et Darty, tandis qu'Amazon a ouvert sa Black Friday Week le jeudi 19 novembre, pour douze jours de remises jusqu'au Cyber Monday.
|Événement
|Date
|Premières offres chez Boulanger, Fnac et Darty
|Début novembre 2026
|Black Friday Week Amazon
|Du jeudi 19 au lundi 30 novembre 2026
|Black Friday
|Vendredi 27 novembre 2026
|Cyber Monday
|Lundi 30 novembre 2026
Quels sont les e-commerçants participants ?
Tous les grands noms de la vente en ligne jouent le jeu cette année. Amazon reste un passage obligé avec sa Black Friday Week, qui court du 19 au 30 novembre et réserve une partie de ses offres aux membres Prime. Pensez simplement à vérifier qui vend le produit, car les articles proposés par des vendeurs tiers n'offrent pas toujours les mêmes conditions de retour et de garantie.
Du côté des enseignes françaises, Boulanger a été le premier à dégainer ses promotions début novembre, rapidement suivi par la Fnac et Darty, deux enseignes du même groupe dont les prix sont souvent alignés. Cdiscount mise comme à son habitude sur les ventes flash, avec une large part de son catalogue proposée par des vendeurs partenaires, tandis qu'AliExpress prolonge sur sa lancée les remises de la fête des célibataires du 11.11. Rakuten et Rue du Commerce sont également de la partie pour compléter ce tour d'horizon.
Comment profiter des offres du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
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