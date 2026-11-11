Une alarme se déclenche à l’arrière de votre maison, et un petit drone Ring quitte sa base pour aller filmer la porte concernée, avant de vous montrer la scène sur votre téléphone. Promis depuis 2020, le Ring Drone Cam sera vendu 249,99 dollars aux États-Unis, avec un robot de patrouille à 999,99 dollars destiné aux entreprises.
Ring, la filiale d’Amazon connue pour ses sonnettes vidéo, a créé une division de robotique, Ring Robotics, pour lancer ces deux appareils. Le drone revient de loin. En 2020, la marque annonçait une première version, l’Always Home Cam, vendue elle aussi environ 250 dollars. Ring ne l’a ensuite proposée que sur invitation, à partir de 2021, avant de laisser le projet en sommeil. La marque prévoit les premières livraisons le 27 janvier 2027 aux États-Unis, mais attend encore le feu vert de la FCC, le régulateur américain des télécoms, pour vendre son drone. Et ce nouvel appareil filme l’intérieur de votre logement, alors que Ring essuie depuis des années des critiques sur les vidéos que la police américaine obtient de ses caméras.
Le drone de Ring ne filme qu’en vol
Comme l’explique à CNBC Jamie Siminoff, fondateur et patron de Ring, « les gens aiment les caméras d’intérieur, mais ils n’en veulent pas forcément partout dans leur maison ». Pour installer le drone, il faut lui faire un room tour de la maison à la main dans chaque pièce. Ring dresse alors un plan du logement et propose des points de passage, une porte ou une fenêtre, que vous pouvez modifier. Le drone décolle ensuite à heure fixe, sur demande à la voix ou dès qu’une caméra, un capteur ou une alarme Ring détecte une activité. Personne ne le pilote jamais seul. Sa caméra filme en 2K, avec un angle de 148 degrés, et deux LED s’allument dans l’obscurité. Ring annonce jusqu’à huit minutes de vol, et chaque minute en l’air réclame huit minutes de recharge.
Tant que le drone est posé sur sa base, sa caméra est éteinte, et une LED s’allume pendant l’enregistrement. Ring a aussi rendu l’appareil volontairement bruyant. « C’est bruyant, et pour nous, c’est une fonctionnalité. Cet engin ne va pas vous prendre par surprise », souligne Jamie Siminoff auprès de TechRadar. Pour guider le drone, Ring a conçu AI Pilot, un système de navigation à base de modèles de vision, de capteurs et de calculs sur ses serveurs. Vos vidéos sont chiffrées avec TAKE, le chiffrement par défaut le plus solide de la marque selon Ring, mais l’entreprise n’a pas précisé si vous pourrez les conserver ailleurs que dans son cloud.
Souvenez-vous, en février, on vous a raconté le tollé provoqué par une publicité de Ring diffusée pendant le Super Bowl. Elle vantait Search Party, une fonction d’IA conçue pour retrouver un chien perdu grâce aux images de plusieurs caméras d’un quartier.
Ring transforme le robot Astro en vigile pour les commerces et les bureaux
Le Rover Cam est en précommande, et Ring commencera à le livrer aux États-Unis le 16 décembre. Pour le concevoir, Ring a puisé dans le meilleur d’Astro, le robot domestique d’Amazon. Les deux machines sont presque identiques, avec un écran tactile de 10 pouces en guise de visage et une caméra périscope, dont le mât se déploie jusqu’à 1,2 mètre environ, pour regarder par-dessus un comptoir ou une étagère. La caméra passe à la 4K, contre 1080p sur Astro.
Pour une boutique, un bureau ou un petit entrepôt, Ring a conçu le Rover Cam pour des surfaces de 465 mètres carrés au maximum. Il roule jusqu’à trente minutes par charge et se recharge en une demi-heure environ. Il est possible de lui demander d’enregistrer dès qu’il repère une personne, puis parler à un employé ou à un cambrioleur par son haut-parleur. Son anneau lumineux, bleu pendant les rondes, clignote en rouge lors d’une alerte, et une sirène retentit. Pour programmer ses rondes et revoir ses vidéos, il faudra en revanche un abonnement Ring Protect.
Amazon avait tenté l’expérience avec Astro for Business, vendu 2 349,99 dollars aux petites entreprises fin 2023, puis abandonné après sept mois. Ring retente sa chance à un prix plus de deux fois inférieur. « Ensemble, c’est comme avoir un vigile en patrouille qui ne termine jamais son service », promet la marque. Elle n’a toutefois annoncé de livraisons qu’aux États-Unis, alors qu’elle vend ses sonnettes et ses caméras en France.