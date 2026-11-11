Comme l’explique à CNBC Jamie Siminoff, fondateur et patron de Ring, « les gens aiment les caméras d’intérieur, mais ils n’en veulent pas forcément partout dans leur maison ». Pour installer le drone, il faut lui faire un room tour de la maison à la main dans chaque pièce. Ring dresse alors un plan du logement et propose des points de passage, une porte ou une fenêtre, que vous pouvez modifier. Le drone décolle ensuite à heure fixe, sur demande à la voix ou dès qu’une caméra, un capteur ou une alarme Ring détecte une activité. Personne ne le pilote jamais seul. Sa caméra filme en 2K, avec un angle de 148 degrés, et deux LED s’allument dans l’obscurité. Ring annonce jusqu’à huit minutes de vol, et chaque minute en l’air réclame huit minutes de recharge.

Tant que le drone est posé sur sa base, sa caméra est éteinte, et une LED s’allume pendant l’enregistrement. Ring a aussi rendu l’appareil volontairement bruyant. « C’est bruyant, et pour nous, c’est une fonctionnalité. Cet engin ne va pas vous prendre par surprise », souligne Jamie Siminoff auprès de TechRadar. Pour guider le drone, Ring a conçu AI Pilot, un système de navigation à base de modèles de vision, de capteurs et de calculs sur ses serveurs. Vos vidéos sont chiffrées avec TAKE, le chiffrement par défaut le plus solide de la marque selon Ring, mais l’entreprise n’a pas précisé si vous pourrez les conserver ailleurs que dans son cloud.

Souvenez-vous, en février, on vous a raconté le tollé provoqué par une publicité de Ring diffusée pendant le Super Bowl. Elle vantait Search Party, une fonction d’IA conçue pour retrouver un chien perdu grâce aux images de plusieurs caméras d’un quartier.