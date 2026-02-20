La Fulu Foundation est une association à but non lucratif. Louis Rossmann, figure emblématique du mouvement pour le droit à la réparation, en est le cofondateur. Le 19 février 2026, la fondation a mis 10 000 dollars sur la table. La cible : tout développeur capable de dérouter le flux vidéo des sonnettes Ring vers un serveur local, sans passer par les serveurs d'Amazon.

La solution doit rester fonctionnelle, avec détection de mouvement et visualisation en direct. Ring propose déjà une option de stockage local baptisée Ring Edge, mais elle reste cantonnée au boîtier Ring Alarm Pro vendu 250 dollars. Et même avec ce dispositif, la connexion aux serveurs d'Amazon reste obligatoire. Pour la grande majorité des propriétaires de sonnettes Ring, aucune alternative n'existe.