Voilà le point qui fâche. Quand un fichier disparaît de votre interface utilisateur, il ne s'évapore pas instantanément des disques durs. Les experts en forensique interrogés par The Verge confirment que les données effacées en cloud restent techniquement récupérables tant qu'elles ne sont pas écrasées par de nouvelles informations. Google ne propose aucun stockage local véritable accessible directement, contrairement à ses concurrents.

Même les modèles récents avec sauvegarde intégrée ne permettent l'accès qu'au travers du cloud de la firme. Résultat : chaque clip transite par les serveurs californiens, même sans abonnement actif. Le temps de rétention réel reste flou. Google parle de trois heures pour les utilisateurs gratuits, mais l'affaire Guthrie prouve que des traces subsistent bien au-delà. Les utilisateurs commencent à se demander s'ils doivent réclamer régulièrement la suppression complète de leurs données via des demandes formelles de droits individuels.

Le directeur du FBI mentionne une collaboration étroite avec les « partenaires du secteur privé » pour extraire ces vidéos. Traduction : un mandat de perquisition délivré la semaine précédente a forcé Google à fouiller ses archives profondes. Une opération longue et complexe, réservée aux affaires médiatiques.