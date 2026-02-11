Google veut toutes vos infos personnelles... pour mieux les protéger bien sûr

Google déploie une mise à jour de son hub "Résultats vous concernant" et demande désormais aux utilisateurs de renseigner tout un tas de données personnelles comme leurs numéros de passeport, permis de conduire et de sécurité sociale. Google promet de surveiller leur présence dans les résultats de recherche et de permettre leur suppression. Autant dire qu'on s'interroge un peu sur cette nouveauté, alors que la firme vient d'abandonner son outil de surveillance du dark web.
Google annonce vouloir étendre son service de protection des données personnelles en ligne. Les utilisateurs américains peuvent maintenant confier à la firme leurs identifiants gouvernementaux les plus sensibles pour que l'entreprise les surveille dans ses propres résultats de recherche. Oui, cela mérite quelques éclaircissements.
Le principe : confier ses données pour les surveiller
Le fonctionnement repose sur une logique simple : l'utilisateur enregistre ses informations sensibles dans le hub "Résultats vous concernant". Google scanne ensuite automatiquement ses pages de résultats et envoie une alerte dès qu'il détecte ces données. L'entreprise promet un chiffrement et des protocoles de sécurité avancés pour protéger ces informations stockées.
Mais cette extension aux documents d'identité arrive dans un contexte particulier : Google a justement arrêté son service "Dark Web Report" qui surveillait les fuites de données sur le dark web. Le service cessera définitivement le 16 février 2026, soit dans quelques jours, car il n'offrait pas "d'étapes concrètes et utiles" selon la firme.
Google redirige donc ses utilisateurs vers "Résultats vous concernant" comme alternative. Sauf que la différence est notable : cet outil ne surveille que les résultats du moteur de recherche Google, pas les fuites de données circulant sur le dark web ou sur d'autres plateformes. Or, on imagine bien mal des hackers laisser Google indexer une base de données piratée. Si les outils de surveillance comme Norton Identity Advisor Plus, Bitdefender Digital Identity Protection, Avast BreachGuard, McAfee Identity Theft Protection ou encore Incogni surveillent le dark web, c'est justement parce que les données sensibles potentiellement volées s'y retrouvent.
Et quand bien même, l'entreprise précise que supprimer une information de ses résultats ne l'efface… que des résultats. Les données restent accessibles sur le site source et via d'autres moteurs de recherche.
Le déploiement concerne pour l'instant uniquement les États-Unis, avec une extension prévue vers d'autres régions sans calendrier défini.