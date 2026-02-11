Google veut toutes vos infos personnelles... pour mieux les protéger bien sûr

Google redirige donc ses utilisateurs vers "Résultats vous concernant" comme alternative. Sauf que la différence est notable : cet outil ne surveille que les résultats du moteur de recherche Google, pas les fuites de données circulant sur le dark web ou sur d'autres plateformes. Or, on imagine bien mal des hackers laisser Google indexer une base de données piratée. Si les outils de surveillance comme Norton Identity Advisor Plus, Bitdefender Digital Identity Protection, Avast BreachGuard, McAfee Identity Theft Protection ou encore Incogni surveillent le dark web, c'est justement parce que les données sensibles potentiellement volées s'y retrouvent.

Et quand bien même, l'entreprise précise que supprimer une information de ses résultats ne l'efface… que des résultats. Les données restent accessibles sur le site source et via d'autres moteurs de recherche.

Le déploiement concerne pour l'instant uniquement les États-Unis, avec une extension prévue vers d'autres régions sans calendrier défini.

