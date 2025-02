En 2022, Google a déployé une nouvelle fonctionnalité afin d'aider ses utilisateurs à mieux contrôler leurs données personnelles. Nommée « Results about you » (« Résultats vous concernant » en français), cette option propose un tableau de bord qui permet à ceux qui le souhaitent d'identifier et de demander la suppression de certaines informations. Il est notamment possible de configurer des notifications afin de ne rien laisser passer.