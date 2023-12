Google Maps se met à jour pour mieux protéger votre vie privée

Sans doute une des applications les plus populaires de Google, Maps est aussi l’une de celle qui a le plus gros potentiel d’intrusion de la vie privée. Avoir son historique de géolocalisation partagée avec Google peut, naturellement, en froisser certains et certaines. Pour donner plus de contrôle aux internautes sur ce point, Google a donc mis à jour son application afin d’offrir plus de clarté sur le partage des données.