D'abord réservé aux abonnés Google One avant d'être ouvert à tous les utilisateurs en juillet 2024, le dark web report disparaîtra début 2026. Google justifie cette décision par le manque de conseils pratiques offerts aux utilisateurs après la détection de leurs données compromises.
Google tire un trait sur son rapport de surveillance du dark web. L'entreprise vient d'annoncer l'arrêt progressif de ce service, lequel permettait de vérifier si des informations personnelles avaient fuité lors de violations de données. La fermeture se fera en deux temps : le 15 janvier 2026 pour la fin des analyses automatiques, et le 16 février 2026 pour la suppression définitive de l'outil et des données associées.
Un outil jugé insuffisant
Le dark web report permettait aux détenteurs d'un compte Google grand public de créer un profil de surveillance en renseignant des adresses mail, son numéro de téléphone ou encore ses numéros de cartes bancaires. Le service compare ensuite ces éléments à des bases de données issues de fuites connues et circulant sur le dark web. En cas de correspondance, une alerte se déclenchait avec des recommandations basiques : changement de mot de passe, activation de la double authentification, vérification des autres comptes.
Mais selon Google, les retours d'expérience n'ont pas été très positifs. Il faut dire que l'outil informait de l'existence d'une fuite sans pour autant fournir de plan d'action suffisamment clair et concret. Les utilisateurs se retrouvaient donc avec l'information brute, sans accompagnement réel pour sécuriser efficacement leurs comptes compromis. C'est d'ailleurs le maillon faible de ces outils qui est généralement pointé. Pour certains experts, ce type d'outils n'offre qu'un service partiel.
Google maintient divers outils de protection
L'arrêt du dark web report ne signifie pas pour autant un désengagement total de Google sur la question. L'entreprise affirme continuer à traquer les menaces issues du dark web et prévoit de concentrer ses efforts sur des outils offrant des recommandations plus concrètes. Parmi les dispositifs maintenus figurent le Security Checkup, le Password Manager avec son module Password Checkup et les clés d'accès (passkeys)
Google ajoute :
"Nous vous encourageons également à utiliser les Résultats vous concernant. Cet outil vous permet de trouver vos informations personnelles (comme votre numéro de téléphone et l'adresse de votre domicile) dans les résultats de recherche Google et de demander à ce qu'elles en soient supprimées."
Les utilisateurs qui souhaitent anticiper la fermeture peuvent d'ores et déjà supprimer manuellement leur profil de surveillance via les paramètres du dark web report. Passé le 16 février 2026, Google procédera automatiquement à l'effacement de toutes les données liées au service. Pour des rapports personnalisés, il existe des outils alternatifs comme Proton Pass Plus, Bitdefender Digital Identity Protection, Norton Identity Advisor Plus ou Avast BreachGuard.