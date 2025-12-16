Le dark web report permettait aux détenteurs d'un compte Google grand public de créer un profil de surveillance en renseignant des adresses mail, son numéro de téléphone ou encore ses numéros de cartes bancaires. Le service compare ensuite ces éléments à des bases de données issues de fuites connues et circulant sur le dark web. En cas de correspondance, une alerte se déclenchait avec des recommandations basiques : changement de mot de passe, activation de la double authentification, vérification des autres comptes.​

Mais selon Google, les retours d'expérience n'ont pas été très positifs. Il faut dire que l'outil informait de l'existence d'une fuite sans pour autant fournir de plan d'action suffisamment clair et concret. Les utilisateurs se retrouvaient donc avec l'information brute, sans accompagnement réel pour sécuriser efficacement leurs comptes compromis. C'est d'ailleurs le maillon faible de ces outils qui est généralement pointé. Pour certains experts, ce type d'outils n'offre qu'un service partiel.​