Selon l'agence de presse Reuters, Google a trouvé une solution pour mettre fin à ce procès qui pourrait considérablement ternir sa réputation : la firme s'apprête à verser 68 millions de dollars aux « personnes ayant acheté des appareils Google ou ayant été victimes de fausses acceptations depuis le 18 mai 2016. » Un accord préliminaire de recours collectif a été soumis cette semaine et doit être validé par la juge de district chargée de l'affaire.