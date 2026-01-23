L'audience a révélé qu'Epic Games s'apprête à investir massivement dans les services proposés par Google. Sur une période de six ans, l'éditeur américain prévoit de débourser 800 millions de dollars, une enveloppe que le magistrat a qualifiée de « partenariat plutôt solide ». Cette collaboration impliquerait le développement conjoint de produits, des actions marketing coordonnées ainsi que des partenariats commerciaux communs. Tim Sweeney, fondateur d'Epic Games, a précisé que cette somme correspondait à l'acquisition de prestations spécifiques auprès de Google, sans toutefois détailler leur nature exacte.

Une lettre d'intention, consultée par le tribunal, pose les fondations de cet arrangement qui n'a pas encore été totalement finalisé. Les deux entreprises ont confirmé son existence sans en dévoiler les termes précis. Selon Sweeney, ce rapprochement s'articule autour du métavers qu'il développe depuis plusieurs années via Fortnite et concernerait notamment l'utilisation approfondie de l'Unreal Engine par Google. « Il s'agirait de Google et d'Epic qui développent chacun séparément des gammes de produits », a-t-il indiqué, tout en assurant que l'Epic Games Store ne bénéficierait d'aucun privilège particulier sur Android.