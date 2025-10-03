D’après les informations disponibles, Eufy s’était fixé comme objectif de collecter 20 000 vidéos de vols de colis et autant de séquences montrant des personnes qui forcent des poignées de voitures. Plus de 120 utilisateurs ont confirmé avoir participé, certains expliquant avoir mis en scène des scénarios de vol devant leurs caméras. Une scène pouvait même être filmée depuis plusieurs angles pour multiplier les contributions, et donc les gains. Anker rémunérait chaque utilisateur deux dollars par vidéo. Pas de quoi devenir riche donc.

L’entreprise a précisé que les images collectées n’étaient destinées qu’à l’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle et qu’elles ne seraient pas partagées avec des tiers. Toutefois, Eufy n’a pas répondu aux demandes d’éclaircissements concernant le nombre exact de vidéos collectées ni le montant total versé aux participants.

Depuis cette première opération, Eufy a mis en place un programme permanent baptisé Video Donation Program, accessible depuis son application mobile. Les récompenses y varient : simples badges honorifiques, cartes-cadeaux, voire produits offerts. Un classement interne met même en avant les contributeurs les plus actifs, l’un d’eux apparaissant avec plus de 200 000 vidéos partagées.