La crise énergétique a également pesé lourd dans la balance. Les municipalités ont dû arbitrer leurs budgets, et les investissements dans la sécurité ont souvent été reportés pour absorber la hausse des coûts énergétiques. Un contexte post-Covid morose a achevé de fragiliser les finances de l'entreprise, qui n'a pas trouvé son équilibre économique malgré des perspectives technologiques séduisantes.