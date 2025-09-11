Fini de rembobiner sans fin ses fichiers vidéos et les notifications fantômes : Reolink lance sa caméra TrackFlex Floodlight WiFi et déploie ReoNeura, une IA maison taillée pour comprendre ce que filment les objectifs des produits de la marque. Chez ReoLink, les caméras de surveillance prennent un incontestable tournant sécuritaire.
TrackFlex Floodlight WiFi : la couverture totale, sans angle mort
Star du stand berlinois de Reolink lors de l'IFA 2025, cette double caméra extérieure assume un positionnement clair, à savoir : scruter, suivre et éclairer tout visiteur ou intrus entrés sur votre propriété. Son double objectif à définition 4K UHD s’appuie sur une motorisation Pan Tilt Zoom fluide pour couvrir l’intégralité d’une scène, tandis qu’un triple capteur infrarouge passif (PIR) surveille à 270° autour de l’installation. Si un mouvement surgit hors cadre de l'objectif, la caméra pivote automatiquement pour capturer le sujet et assurer une couverture annoncée à 360°.
La nuit, les deux projecteurs de la TrackFlex Floodlight WiFi grimpent jusqu’à 3 000 lumens de luminosité et supportent des réglages leur permettant d'adopter une température d'éclairage selon vos besoins et votre environnement (de 3 000 à 6 000 kelvins, plus ce chiffre est élevé plus la lumière est froide).
Dans la pratique, la TrackFlex Floodlight WiFi serait moins sensible aux angles morts que les caméras à capteurs infrarouges actifs et immortaliserait davantage d’images utiles, qu’il s’agisse d'une personne, d’un véhicule ou d’un animal. La caméra sera bientôt disponible à la précommande avec une fiche technique pensée autant pour les utilisateurs grand public que pour les professionnels à la tête d'une petite entreprise ou d'un petit commerce.
ReoNeura : de l’image à l’information, sans passer par la case dérushage
Après une première itération en juillet, ReoNeura gagne en substance à l’IFA. L’intelligence artificielle de Reolink ne se contente plus d’identifier les silhouettes : elle distingue humains, animaux, véhicules, vélos, mobiliers et colis, applique des zones et des horaires pour réduire les faux positifs. Suivre une livraison, repérer l’apparition ou la disparition d’un objet, générer automatiquement un résumé en langage naturel de ce qui s’est passé à l’écran : la promesse est d’aller droit au but, sans perdre son temps à visionner de longues minutes de rush devant son smartphone ou l'écran de son ordinateur.
L'interface ReoNeura fait entrer les caméras de vidéosurveillance grand public dans une ère très sécuritaire. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Pour les commerces, l’analyse de flux ajoute des données actionnables avec une cartographie thermique sur 24 heures et des alertes lorsque certaines zones sont trop encombrées. Lors de la présentation de la solution à l'IFA de Berlin, ReoNeura était même capable de détecter le type de coupe de cheveux des gens filmés, mais aussi la couleur de leurs vêtements, leur âge approximatif, leur genre ou, encore, l'éventuel port d'un accessoire comme des lunettes. Rendez-vous dans quelques semaines pour en savoir plus au niveau des tarifs, constater comment se comportent réellement ces nouveaux produits dans la vie de tous les jours et, surtout, s'ils respectent bien la protection de la vie privée telle qu'on la conçoit encore en Europe.