TrackFlex Floodlight WiFi : la couverture totale, sans angle mort

Star du stand berlinois de Reolink lors de l'IFA 2025, cette double caméra extérieure assume un positionnement clair, à savoir : scruter, suivre et éclairer tout visiteur ou intrus entrés sur votre propriété. Son double objectif à définition 4K UHD s’appuie sur une motorisation Pan Tilt Zoom fluide pour couvrir l’intégralité d’une scène, tandis qu’un triple capteur infrarouge passif (PIR) surveille à 270° autour de l’installation. Si un mouvement surgit hors cadre de l'objectif, la caméra pivote automatiquement pour capturer le sujet et assurer une couverture annoncée à 360°.

La nuit, les deux projecteurs de la TrackFlex Floodlight WiFi grimpent jusqu’à 3 000 lumens de luminosité et supportent des réglages leur permettant d'adopter une température d'éclairage selon vos besoins et votre environnement (de 3 000 à 6 000 kelvins, plus ce chiffre est élevé plus la lumière est froide).