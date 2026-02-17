Mieux encore, la décision ouvre la porte à une extension future de l’injonction à d’autres sites qui seraient opérés par les mêmes acteurs. Une manière de limiter le jeu du chat et de la souris, où chaque fermeture se traduisait jusqu’ici par l’ouverture d’un nouveau domaine.



Dans cette affaire, Amazon envoie donc un message clair aux fraudeurs. La lutte contre le piratage ne se joue pas seulement sur le terrain du contenu, mais sur celui de l’infrastructure. Et c’est sans doute là que cette victoire judiciaire prend tout son sens.