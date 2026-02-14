Concrètement, lorsqu’un voisin signale la disparition d’un chien via l’application Ring, les caméras extérieures Ring participantes situées à proximité se mettent automatiquement en alerte. Grâce à une technologie de vision reposant sur l’intelligence artificielle, ces caméras analysent les images captées afin d’identifier des chiens correspondant au signalement, et préviennent leur propriétaire en cas de détection potentielle.

Le détenteur de la caméra peut alors consulter la photo du chien disparu, accompagnée des séquences vidéo issues de son propre dispositif. S’il confirme qu’il s’agit bien de l’animal recherché, il lui est possible de partager ces informations avec le voisin concerné qui a émis l'alerte.