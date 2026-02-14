Profitant du Super Bowl, le géant Amazon a annoncé une bonne nouvelle concernant une fonctionnalité dédiée à sa gamme Ring : Search Party. Et ce sont les chiens perdus qui vont en profiter.
Amazon a en effet élargi la disponibilité de Search Party for Dogs, une fonction communautaire dopée à l’intelligence artificielle, conçue pour aider à retrouver des chiens perdus grâce aux caméras extérieures de la gamme Ring. Jusqu’ici réservée à certains utilisateurs, cette option est désormais accessible à toute personne résidant aux États-Unis ayant besoin d’aide pour retrouver son animal.
Amazon à la recherche des chiens perdus
Selon le géant américain, depuis son lancement, Search Party aurait permis de réunir plus d’un chien par jour avec sa famille. La nouveauté majeure, c'est que le service devient pour la première fois accessible aux personnes ne possédant pas de caméra Ring, directement via l’application mobile de la marque.
« Avant Search Party, le mieux que vous pouviez faire était de parcourir le quartier en voiture en criant le nom de votre chien et en placardant des affiches, dans l'espoir de le retrouver », explique Jamie Siminoff pour le compte de Ring.
Comment ça marche
Concrètement, lorsqu’un voisin signale la disparition d’un chien via l’application Ring, les caméras extérieures Ring participantes situées à proximité se mettent automatiquement en alerte. Grâce à une technologie de vision reposant sur l’intelligence artificielle, ces caméras analysent les images captées afin d’identifier des chiens correspondant au signalement, et préviennent leur propriétaire en cas de détection potentielle.
Le détenteur de la caméra peut alors consulter la photo du chien disparu, accompagnée des séquences vidéo issues de son propre dispositif. S’il confirme qu’il s’agit bien de l’animal recherché, il lui est possible de partager ces informations avec le voisin concerné qui a émis l'alerte.
Le partage des vidéos reste entièrement à la discrétion des utilisateurs, au cas par cas, un choix qui vise à préserver leur vie privée tout en leur permettant de jouer un rôle actif au sein de leur quartier.
Selon Amazon, la fonction a déjà permis à plusieurs utilisateurs de retrouver leur chien en une quinzaine de minutes environ. Les utilisateurs de Ring sont donc invités à rester attentifs aux notifications indiquant que leur caméra pourrait avoir repéré un chien disparu. Un simple signalement peut alors suffire à aider un animal à retrouver son foyer.