Via ses Fire TV, Amazon permet aux utilisateur d'accéder directement à une scène spécifique d'un film sur Prime Video, via une simple requête vocale adressée à Alexa+. On vous explique.
Depuis plusieurs mois, Amazon franchit un cap décisif dans sa stratégie d’intelligence artificielle avec Alexa+. En intégrant à son assistant vocal de nouveaux modèles de langage de dernière génération, issus directement de sa plateforme IA Amazon Bedrock, le géant du commerce en ligne entend transformer en profondeur l’expérience utilisateur et renforcer sa présence dans la course aux technologies conversationnelles.
Alexa+ s'invite sur le Fire TV et Prime Video
Aujourd'hui, le géant américain annonce une nouvelle fonctionnalité pour Fire TV et Prime Video, boostée à Alexa+. Imaginez la scène : vous êtes entre amis et souhaitez leur montrer votre passage préféré d’un film, mais vous perdez de longues minutes à avancer, reculer et chercher le bon moment.
Désormais, ce casse-tête appartient au passé, puisqu'il suffit de décrire la scène à Alexa+, et Fire TV va vous conduire instantanément à l'instant voulu, directement sur Prime Video.
Un outil pratique et bluffant… mais vraiment utile ?
Selon Amazon, Alexa+ est parfaitement capable d’identifier le film dont on parle sans avoir en à mentionner le titre. L'IA s’appuie pour cela sur une analyse croisée de la compréhension visuelle et des sous-titres du film, traités via la fonctionnalité X-Ray de Prime Video.
Résultat : l’assistant reconnaît les personnages, le déroulé de l’intrigue et l’action de chaque scène pour retrouver précisément le passage que l’utilisateur souhaite revoir sur son Fire TV, le tout en quelques secondes seulement.
Pour l'utiliser, il suffit d'exprimer une commande vocale naturelle de type : « Montre moi la scène du rocher dans les Aventuriers de l'Arche Perdue », « Dans Piège de Cristal, avance jusqu'à la scène où John McLane dit "Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête !" » ou encore « Dans Mamma Mia, montre moi la scène où Sophie chante Honey Honey ».
Cette fonctionnalité d’Alexa+ fonctionne déjà (en version anglaise) avec des milliers de films disponibles sur Prime Video, couvrant des dizaines de milliers de scènes indexées. Amazon prévoit d’élargir prochainement l’offre en ajoutant encore plus de films, de scènes, et en étendant cette capacité aux séries télévisées.
Reste à voir si cette fonctionnalité parviendra réellement à trouver son public, à une époque où nous avons presque tous le réflexe de nous tourner vers YouTube pour retrouver un extrait précis (d’un film, d’une série, d’une émission…) et de le trouver en quelques secondes seulement.
