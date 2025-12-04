Pour l'utiliser, il suffit d'exprimer une commande vocale naturelle de type : « Montre moi la scène du rocher dans les Aventuriers de l'Arche Perdue », « Dans Piège de Cristal, avance jusqu'à la scène où John McLane dit "Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête !" » ou encore « Dans Mamma Mia, montre moi la scène où Sophie chante Honey Honey ».

Cette fonctionnalité d’Alexa+ fonctionne déjà (en version anglaise) avec des milliers de films disponibles sur Prime Video, couvrant des dizaines de milliers de scènes indexées. Amazon prévoit d’élargir prochainement l’offre en ajoutant encore plus de films, de scènes, et en étendant cette capacité aux séries télévisées.

Reste à voir si cette fonctionnalité parviendra réellement à trouver son public, à une époque où nous avons presque tous le réflexe de nous tourner vers YouTube pour retrouver un extrait précis (d’un film, d’une série, d’une émission…) et de le trouver en quelques secondes seulement.